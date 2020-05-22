В Бурятии полиция вернула украденного барана

Вор хотел его разделать на мясо



Ранним утром 20 мая в полицию Иволгинского района обратилась 64-летняя жительница села Иволгинск. Она сообщила, что ночью из загона во дворе её дома украли барана. Ущерб женщина оценила в восемь тысяч рублей.



По «горячим следам» оперативники задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя.



Мужчина спрятал животное у себя в ограде и намеревался забить его. Полицейские изъяли животное и вернули владелице.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

