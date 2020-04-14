Мужчине потребовалась медицинская помощь
Вечером 12 апреля на федеральной автодороге близи станции Ясная в Забайкальском крае произошло ДТП. Водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с самосвалом Scania.
Как установили прибывшие сотрудники полиции, Toyota Land Cruser не принадлежит виновнику аварии. Выяснилось, что 46-летний мужчина неправомерно завладел машиной.
Установлено, что накануне происшествия владелец внедорожника передал подозреваемому ключи, чтобы он отремонтировал дверь автомобиля. Воспользовавшись доверием, мужчина угнал вндорожник и попал в ДТП. Автомобилю причинены значительные повреждения. Самому угонщику потребовалась помощь медиков.
- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец перевернулся на угнанном «Лэнд Крузере»
Происшествия, Фото:
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