Забайкалец перевернулся на угнанном «Лэнд Крузере»

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Мужчине потребовалась медицинская помощь



Вечером 12 апреля на федеральной автодороге близи станции Ясная в Забайкальском крае произошло ДТП. Водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с самосвалом Scania.



Как установили прибывшие сотрудники полиции, Toyota Land Cruser не принадлежит виновнику аварии. Выяснилось, что 46-летний мужчина неправомерно завладел машиной.



Установлено, что накануне происшествия владелец внедорожника передал подозреваемому ключи, чтобы он отремонтировал дверь автомобиля. Воспользовавшись доверием, мужчина угнал вндорожник и попал в ДТП. Автомобилю причинены значительные повреждения. Самому угонщику потребовалась помощь медиков.



- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

