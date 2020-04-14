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Забайкалец перевернулся на угнанном «Лэнд Крузере»

Забайкалец перевернулся на угнанном «Лэнд Крузере»
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Мужчине потребовалась медицинская помощь

Вечером 12 апреля на федеральной автодороге близи станции Ясная в Забайкальском крае произошло ДТП. Водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с самосвалом Scania.

Как установили прибывшие сотрудники полиции, Toyota Land Cruser не принадлежит виновнику аварии. Выяснилось, что 46-летний мужчина неправомерно завладел машиной.

Установлено, что накануне происшествия владелец внедорожника передал подозреваемому ключи, чтобы он отремонтировал дверь автомобиля. Воспользовавшись доверием, мужчина угнал вндорожник и попал в ДТП. Автомобилю причинены значительные повреждения. Самому угонщику потребовалась помощь медиков.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
ДТП угон
 
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