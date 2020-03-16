Следователями возбуждено уголовное дело
Следственным отделом по городу Тайшет СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
По версии следствия, 14 марта около 9 часов вечера в частном доме, расположенном на улице Горная в Тайшете произошёл пожар. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС на полу в комнате были обнаружены тела четверых детей в возрасте 11 месяцев, трёх, четырёх и шести лет.
- Следователями СК России проводится осмотр места происшествия. Установлено, что в момент возгорания мать детей находилась во дворе, кормила домашний скот. Где был отец, сейчас выясняется. Семья характеризуется положительно, на учёте не состоит, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В настоящее время назначено проведение пожарно-технической экспертизы для установления причины возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области на пожаре погибли 4 детей
Происшествия, Фото:
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