Мужчина вскрыл дверь топором и вынес стонущих людей из горящей квартиры
В Чите 19 февраля в одном из домов барачного типа произошёл пожар. Двух человек, запертых в горящей квартире, спас учитель технологии и ОБЖ Баир Намжилов.
- Я ставил машину в гараж, соседка начала кричать на улице, пошёл выяснить, что случилось, - вспоминает тот жуткий вечер учитель.
Он узнал от женщины, что из окон их дома идёт едкий дым, а в квартире находятся её сын с супругой, двери запреты изнутри. Тогда Баир Намжилов взял топор и вскрыл дверь.
- Было очень много дыма, темно, из машины я взял огнетушитель и потушил пламя, пытался найти пострадавших, но вообще ничего не было видно. Пришлось разбить окно, чтобы выпустить хоть немного дыма, - рассказывает мужчина.
Ползком учитель исследовал квартиру, в зале на полу обнаружил пострадавших.
- Сначала нашёл девушку, вынес её, затем вернулся за мужчиной. Они стонали, по звуку их и нашёл. В это время подъехали пожарные и скорая, им передали спасённых, - говорит Баир Намжилов.
Соседям, с которыми учитель общается много лет, повезло, что он оказался неподалёку и не растерялся в стрессовой ситуации.
- Конечно, сначала было страшно, когда было много дыма. Они стонали. Это мои соседи, по-другому нельзя было поступить, - делится мужчина.
Учитель технологии и ОБЖ очень скромный, никому о своём подвиге не рассказал и вообще героем себя не считает. Но семейная пара, которую он спас, наверняка будут считать по-другому, когда вернутся домой из лечебного учреждения. Спасённые получили отравление угарным газом, в настоящее время находятся в Городской клинической больнице № 1 в отделении токсикологии в стабильном состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В Чите учитель ОБЖ спас двух соседей из огня
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