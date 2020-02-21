В Чите учитель ОБЖ спас двух соседей из огня

Мужчина вскрыл дверь топором и вынес стонущих людей из горящей квартиры



В Чите 19 февраля в одном из домов барачного типа произошёл пожар. Двух человек, запертых в горящей квартире, спас учитель технологии и ОБЖ Баир Намжилов.



- Я ставил машину в гараж, соседка начала кричать на улице, пошёл выяснить, что случилось, - вспоминает тот жуткий вечер учитель.



Он узнал от женщины, что из окон их дома идёт едкий дым, а в квартире находятся её сын с супругой, двери запреты изнутри. Тогда Баир Намжилов взял топор и вскрыл дверь.



- Было очень много дыма, темно, из машины я взял огнетушитель и потушил пламя, пытался найти пострадавших, но вообще ничего не было видно. Пришлось разбить окно, чтобы выпустить хоть немного дыма, - рассказывает мужчина.



Ползком учитель исследовал квартиру, в зале на полу обнаружил пострадавших.



- Сначала нашёл девушку, вынес её, затем вернулся за мужчиной. Они стонали, по звуку их и нашёл. В это время подъехали пожарные и скорая, им передали спасённых, - говорит Баир Намжилов.



Соседям, с которыми учитель общается много лет, повезло, что он оказался неподалёку и не растерялся в стрессовой ситуации.



- Конечно, сначала было страшно, когда было много дыма. Они стонали. Это мои соседи, по-другому нельзя было поступить, - делится мужчина.



Учитель технологии и ОБЖ очень скромный, никому о своём подвиге не рассказал и вообще героем себя не считает. Но семейная пара, которую он спас, наверняка будут считать по-другому, когда вернутся домой из лечебного учреждения. Спасённые получили отравление угарным газом, в настоящее время находятся в Городской клинической больнице № 1 в отделении токсикологии в стабильном состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

