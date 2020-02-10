В Улан-Удэ угонщик застрял в снегу

Владелец угнанного автомобиля оставил его греться, не закрыв



В конце января 26-летний улан-удэнец угнал дорогостоящую иномарку, припаркованную владельцем на улице Геологическая. Сам хозяин автомобиля в это время находился в квартире у друга, предварительно поставив авто на прогрев и не заперев дверь. Этим и воспользовался угонщик.



Машину полицейские обнаружили брошенной на берегу реки Уда. По словам угонщика, он планировал покататься на автомобиле, но иномарка застряла в снегу.



С 2009 года задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2014 году был приговорён к лишению свободы за кражи и провёл в исправительном учреждении 4,5 года. Сейчас мужчина не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





