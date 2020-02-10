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В Улан-Удэ угонщик застрял в снегу

В Улан-Удэ угонщик застрял в снегу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Владелец угнанного автомобиля оставил его греться, не закрыв

В конце января 26-летний улан-удэнец угнал дорогостоящую иномарку, припаркованную владельцем на улице Геологическая. Сам хозяин автомобиля в это время находился в квартире у друга, предварительно поставив авто на прогрев и не заперев дверь. Этим и воспользовался угонщик.

Машину полицейские обнаружили брошенной на берегу реки Уда. По словам угонщика, он планировал покататься на автомобиле, но иномарка застряла в снегу.

С 2009 года задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2014 году был приговорён к лишению свободы за кражи и провёл в исправительном учреждении 4,5 года. Сейчас мужчина не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


угон
 
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