Забайкалец украл шубу за 120 тысяч

Вещь принадлежала подруге его бабушки



В городе Балей Забайкальского края в полицию обратилась 40-летняя женщина, лишившаяся норковой шубы. Накануне женщина ночевала в гостях у своей знакомой. Утром она обнаружила пропажу и обратилась в полицию.



Сотрудники уголовного розыска установили, что шубу украл неоднократно судимый 26-летний внук хозяйки.



Выяснилось, что мужчина дождался, когда гостья уснёт. Шубу он отнёс на сохранность своему знакомому.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



