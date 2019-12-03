Вещь принадлежала подруге его бабушки
В городе Балей Забайкальского края в полицию обратилась 40-летняя женщина, лишившаяся норковой шубы. Накануне женщина ночевала в гостях у своей знакомой. Утром она обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили, что шубу украл неоднократно судимый 26-летний внук хозяйки.
Выяснилось, что мужчина дождался, когда гостья уснёт. Шубу он отнёс на сохранность своему знакомому.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл шубу за 120 тысяч
Происшествия, Фото:
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