ФСБ разыскивает уроженца Бурятии, вступившего в Сирии в запрещённую в России группировку
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают уроженца Бурятии Жаргала Дарханова. О нём известно, что два года назад он решил переехать в Сирию для вступления в группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Бурятии.
- Управлением ФСБ России по Республике Бурятия проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданина РФ Дарханова Жаргала Ильича, 22 октября 1982 года рождения, уроженца Улан-Удэ, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), - сообщили в УФСБ.
По информации ТАСС, сотрудники органов госбезопасности получили сведения о том, что Дарханов в 2017 году решил транзитом через Турцию переехать вместе с женой и двумя детьми из РФ в Сирию, чтобы вступить в ряды террористов.
Улан-удэнец стал террористом в Сирии
Происшествия, Фото:
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