Они срезали провода с опор электропередач
В Балейском районе в полицию поступило заявление от сотрудника телекоммуникационной компании о том, что в нескольких домах пропала связь. В ходе осмотра места происшествия обнаружилось, что кто-то срезал и украл алюминиевые провода, принадлежащие организации.
Ущерб составил около 10 тысяч рублей.
Стражи порядка установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей города Балей. Как пояснили задержанные, краденое имущество они сбыли в пункт приема цветного лома, а вырученные деньги потратили на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Двое забайкальцев сдали на металлолом украденные провода
Происшествия, Фото:
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