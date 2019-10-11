Двое забайкальцев сдали на металлолом украденные провода

Они срезали провода с опор электропередач



В Балейском районе в полицию поступило заявление от сотрудника телекоммуникационной компании о том, что в нескольких домах пропала связь. В ходе осмотра места происшествия обнаружилось, что кто-то срезал и украл алюминиевые провода, принадлежащие организации.



Ущерб составил около 10 тысяч рублей.



Стражи порядка установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей города Балей. Как пояснили задержанные, краденое имущество они сбыли в пункт приема цветного лома, а вырученные деньги потратили на личные нужды.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



