Улан-удэнец выплатил 150 тысяч за избиение знакомого

Мать избитого парня обратилась в суд, как только обидчику сына исполнилось 18



Судебные приставы взыскали с 19-летнего улан-удэнца компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей за преступление, совершённое им в несовершеннолетнем возрасте. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Будучи несовершеннолетним, юноша из неприязни умышленно избил сверстника, причинив вред здоровью средней тяжести.



По данному инциденту органы внутренних дел возбуждали уголовное дело по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса. Однако дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием обвиняемого.



Потерпевшему мальчику пришлось лечиться и восстанавливать свое здоровье, испытывать физические и нравственные страдания.



Как только несовершеннолетнему виновнику исполнилось 18 лет, родители потерпевшего обратились в суд за взысканием с него и его мамы компенсации морального вреда.



Суд постановил взыскать компенсацию с молодого человека, нанёсшего побои, в связи с достижением им совершеннолетнего возраста, независимо от наличия у него доходов и имущества.



В настоящее время взысканные 150 тысяч в полном объёме перечислены на счёт взыскателя.



