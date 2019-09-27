Мать избитого парня обратилась в суд, как только обидчику сына исполнилось 18
Судебные приставы взыскали с 19-летнего улан-удэнца компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей за преступление, совершённое им в несовершеннолетнем возрасте. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Будучи несовершеннолетним, юноша из неприязни умышленно избил сверстника, причинив вред здоровью средней тяжести.
По данному инциденту органы внутренних дел возбуждали уголовное дело по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса. Однако дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием обвиняемого.
Потерпевшему мальчику пришлось лечиться и восстанавливать свое здоровье, испытывать физические и нравственные страдания.
Как только несовершеннолетнему виновнику исполнилось 18 лет, родители потерпевшего обратились в суд за взысканием с него и его мамы компенсации морального вреда.
Суд постановил взыскать компенсацию с молодого человека, нанёсшего побои, в связи с достижением им совершеннолетнего возраста, независимо от наличия у него доходов и имущества.
В настоящее время взысканные 150 тысяч в полном объёме перечислены на счёт взыскателя.
Улан-удэнец выплатил 150 тысяч за избиение знакомого
Происшествия, Фото:
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