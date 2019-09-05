Преступник познакомился с девушкой на улице
В отдел полиции Читы обратилась местная жительница и сообщила о краже сумки, в которой находился сотовый телефон и 700 рублей.
Девушка на улице познакомилась с молодым человеком, который предложил ей прогуляться по берегу реки. В тот момент, когда она отвлеклась и оставила своё имущество без присмотра, новый знакомый скрылся, прихватив с собой её сумку.
Ориентировка с приметами злоумышленника была передана наружным нарядам полиции. В результате через несколько минут экипаж ППС неподалёку от места совершения преступления задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний читинец. У него изъят похищенный сотовый телефон.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец, предложивший девушке прогулку у реки, оказался вором
Происшествия, Фото:
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