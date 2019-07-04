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Читинец вырастил на огороде 180 кустов конопли

Читинец вырастил на огороде 180 кустов конопли
Происшествия, 
Коноплю он растил в теплице

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков на огороде 42-летнего читинца в теплице, рядом с овощными культурами, обнаружили 180 кустов конопли.

Мужчина ухаживал за грядкой и выращивал растения для собственного употребления.

На него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

конопля
 
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