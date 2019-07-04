Читинец вырастил на огороде 180 кустов конопли

Коноплю он растил в теплице



Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков на огороде 42-летнего читинца в теплице, рядом с овощными культурами, обнаружили 180 кустов конопли.



Мужчина ухаживал за грядкой и выращивал растения для собственного употребления.



На него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.



Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



