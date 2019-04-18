Их поймали за считанные минуты
17 апреля наряд росгвардейцев, патрулируя улицы в Ангарске, получил сообщение о том, что трое неизвестных сорвали с подростка золотую цепочку и скрылись.
Получив ориентировку, стражи порядка отправились на поиски грабителей.
Через считанные минуты по «горячим следам» сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в грабеже. Потерпевший с уверенностью опознал грабителей, при них оказалась похищенная цепочка.
Молодые люди переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщают в управлении Росгвардии по Иркутской области.
В Ангарске трое парней сорвали золотую цепочку с подростка
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