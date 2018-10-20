В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

Всего огнеборцы эвакуировали 4 человек
Сегодня днём произошёл пожар в одной из квартир дома в Октябрьском районе Улан-Удэ.
- Около двух часов на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании квартиры по улице Столбовой. Уже через четыре минуты огнеборцы были на месте, на момент прибытия первого подразделения шёл дым из окна квартиры на четвёртом этаже, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Пожарными были эвакуированы мужчина из задымлённой квартиры, женщина и двое детей – из квартиры на пятом этаже. Горожанина госпитализировали.
Как добавили в ГУ МЧС России по Бурятии, 17 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать возгорание. В результате огнём повреждена комната в квартире. К тушению пожара привлекались 5 единиц техники, 11 человек.
Он хотел взять кредит на выгодных условиях
Всего огнеборцы эвакуировали 4 человек
Мошенник сообщил женщине, что за некачественный товар, купленный ранее, ей положена компенсация - 600 тысяч рублей
На одной из улиц города столкнулись грузовик с легковушкой
Пострадавших в результате происшествия нет
Также они украли 2 аккумуляторные батареи
Повреждены пол, кресло-кровать, постельные принадлежности
Он нанёс многочисленные удары знакомому во время ссоры
Девушка призналась, что совершила преступление из-за финансовых проблем
Он причинил ущерб лесному фонду на сумму 300 тысяч рублей
Двое читинцев угоняли припаркованные автомобили
В Улан-Удэ прошла акция «Не пей за рулём!»
Пьяная женщина решила похулиганить
Он отравился угарным газом
Наркотик он приобрёл через мессенджер