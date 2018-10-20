В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

Всего огнеборцы эвакуировали 4 человек

- Около двух часов на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании квартиры по улице Столбовой. Уже через четыре минуты огнеборцы были на месте, на момент прибытия первого подразделения шёл дым из окна квартиры на четвёртом этаже, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Пожарными были эвакуированы мужчина из задымлённой квартиры, женщина и двое детей – из квартиры на пятом этаже. Горожанина госпитализировали.



Как добавили в ГУ МЧС России по Бурятии, 17 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать возгорание. В результате огнём повреждена комната в квартире. К тушению пожара привлекались 5 единиц техники, 11 человек.



