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В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:соцсети
Всего огнеборцы эвакуировали 4 человек
 
Сегодня днём произошёл пожар в одной из квартир дома в Октябрьском районе Улан-Удэ. 

- Около двух часов на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании квартиры по улице Столбовой. Уже через четыре минуты огнеборцы были на месте, на момент прибытия первого подразделения шёл дым из окна квартиры на четвёртом этаже, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. 

Пожарными были эвакуированы мужчина из задымлённой квартиры, женщина и двое детей – из квартиры на пятом этаже. Горожанина госпитализировали.
 
Как добавили в ГУ МЧС России по Бурятии, 17 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать возгорание. В результате огнём повреждена комната в квартире. К тушению пожара привлекались 5 единиц техники, 11 человек.

пожар госпитализация
 
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