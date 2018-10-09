Он признался в 20 аферах
В Чите сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств, совершённых через сайты продаж.
Полицейским удалось установить личность преступника, который крал деньги с карт у забайкальцев и россиян. Им оказался 24-летний читинец.
В настоящий момент установлена причастность подозреваемого к девяти фактам интернет-мошенничества. В четырёх установленных случаях жертвами злоумышленника стали забайкальцы, остальные потерпевшие проживают в центральной части России.
Так, в сентябре злоумышленник похитил 25 тысяч рублей у жителя Астрахани, разместив на сайте «Авито» объявление о продаже ноутбука. Аналогичным способом задержанный обманул жителя Уфы, похитив у него 35 тысяч рублей. После звонка потерпевших, желающих приобрести товар, злоумышленник просил предоплату, а после перечисления денег, менял номер телефона.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемого изъяты флешки, сотовый телефон, сим- и банковские карты. Он признался в 20 мошенничествах. По предварительным подсчётам общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленник заключён под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Мошенник из Читы обобрал россиян на 600 тысяч рублей
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