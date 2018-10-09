Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Октября

Азиатско-Тихоокеанский банк отменил комиссию за ежемесячное обслуживание кредитных карт

08 Октября

Популярное

Мошенник из Читы обобрал россиян на 600 тысяч рублей

Происшествия, 
Он признался в 20 аферах

В Чите сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств, совершённых через сайты продаж.

Полицейским удалось установить личность преступника, который крал деньги с карт у забайкальцев и россиян. Им оказался 24-летний читинец.

В настоящий момент установлена причастность подозреваемого к девяти фактам интернет-мошенничества. В четырёх установленных случаях жертвами злоумышленника стали забайкальцы, остальные потерпевшие проживают в центральной части России.

Так, в сентябре злоумышленник похитил 25 тысяч рублей у жителя Астрахани, разместив на сайте «Авито» объявление о продаже ноутбука. Аналогичным способом задержанный обманул жителя Уфы, похитив у него 35 тысяч рублей. После звонка потерпевших, желающих приобрести товар, злоумышленник просил предоплату, а после перечисления денег, менял номер телефона.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого изъяты флешки, сотовый телефон, сим- и банковские карты. Он признался в 20 мошенничествах. По предварительным подсчётам общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленник заключён под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ангарчанина осудили за пытки горячим утюгом
Происшествия, 09.10.2018
Во время распития спиртных напитков у жителей Ангарска начался конфликт
На трассе в Бурятии опрокинулся «КамАЗ» с пиломатериалом
На трассе в Бурятии опрокинулся «КамАЗ» с пиломатериалом
Происшествия, 09.10.2018
Рассыпавшиеся доски заблокировали проезжую часть
По Бурятии «гуляют» фальшивки
По Бурятии «гуляют» фальшивки
Происшествия, 09.10.2018
В этом году изъяты десятки банкнот номиналом пять тысяч рублей
В Улан-Удэ девушка разбилась, выпав из окна
В Улан-Удэ девушка разбилась, выпав из окна
Происшествия, 09.10.2018
Обстоятельства несчастного случая устанавливаются
В Иркутской области арестовали виновника ДТП с двумя погибшими
В Иркутской области арестовали виновника ДТП с двумя погибшими
Происшествия, 09.10.2018
Мужчина ранее неоднократно привлекался за нарушение ПДД
В Новосибирске на пятиклассниц упали навесные шкафы
Происшествия, 09.10.2018
Сейчас уточняется количество пострадавших школьниц и степень тяжести причинённого им вреда здоровью
В Бурятии подростку пришили отрезанную во время уборки картофеля руку
В Бурятии подростку пришили отрезанную во время уборки картофеля руку
Происшествия, 09.10.2018
Отсечённую на поле руку привезли в сумке со льдом
В Улан-Удэ суд закрыл сберегательный центр «Золотой фонд»
В Улан-Удэ суд закрыл сберегательный центр «Золотой фонд»
Происшествия, 09.10.2018
Организация незаконно привлекала деньги населения путём займов под проценты

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^