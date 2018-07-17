Оба возгорания произошли ночью
За прошедшие сутки в Бурятии произошло два пожара. Первый из них случился в Мухоршибирском районе. Там в час ночи в селе Шаралдай на улице Большая загорелся сеновал, который полностью сгорел. Пламя потушили через 20 минут пять человек и две единицы техники.
Следующее возгорание произошло начале третьего часа ночи в Кяхтинском районе. В городе Кяхта на улице Банова загорелась веранда и крыша дома. Огонь уничтожил веранду и повредил крышу. Пожар потушили через 20 минут шесть человек и две единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
За сутки в Бурятии случилось 2 пожара
Происшествия, Фото:
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