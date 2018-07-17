За сутки в Бурятии случилось 2 пожара

Оба возгорания произошли ночью



За прошедшие сутки в Бурятии произошло два пожара. Первый из них случился в Мухоршибирском районе. Там в час ночи в селе Шаралдай на улице Большая загорелся сеновал, который полностью сгорел. Пламя потушили через 20 минут пять человек и две единицы техники.



Следующее возгорание произошло начале третьего часа ночи в Кяхтинском районе. В городе Кяхта на улице Банова загорелась веранда и крыша дома. Огонь уничтожил веранду и повредил крышу. Пожар потушили через 20 минут шесть человек и две единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

