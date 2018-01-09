Четверо детей упали с оборвавшихся конструкций аттракциона в Иркутске

Одна девочка попала в больницу



Следователями по Свердловскому району Иркутска начата проверка детского парка развлечений в рамках по факту падения четверых несовершеннолетних детей с аттракциона «Улей» по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Инцидент произошёл вечером 3 января. Несколько детей, в возрасте от трёх до одиннадцати лет, упали с высоты. По предварительной версии, произошёл обрыв крепления конструкции аттракциона и дети упали на мягкое покрытие пола.



Прибывшая на место бригада «скорой помощи» осмотрела детей. В больницу была госпитализирована 5-летняя девочка с подозрением на ушиб грудной клетки. Родители остальных детей от госпитализации отказались.



В настоящее время следователи и сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

