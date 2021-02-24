Новый глава минсельхоза: «Многие занимаются сельским хозяйством не умеючи»

Галсан Дареев начал серию поездок по районам Бурятии





В повестке посещения был ряд животноводческих стоянок. Одной из первых стала ферма Елены Аюшеевой в селе Шибертуй. Хозяйство занимается разведением крупного рогатого скота, овец и лошадей. В этом году закончился срок пятилетнего гранта, поэтому важно было посмотреть, что сделано за этот период. Елена и её родители – коренные шибертуйцы. После окончания БГУ Елена вернулась в родное село и занялась сельским хозяйством. На пустом месте построена ферма, кошара, пробурены две скважины, построены жилые дома. Кормовой базы достаточно, и в целом год прошёл результативно. Однако, такая радужная ситуация, по словам зампреда Дареева, далеко не везде. Важный вопрос – эффективность вложенных государством средств.





