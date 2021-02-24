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Новый глава минсельхоза: «Многие занимаются сельским хозяйством не умеючи»

Новый глава минсельхоза: «Многие занимаются сельским хозяйством не умеючи»
Власть,  Фото:минсельхозпрод Бурятии
Галсан Дареев начал серию поездок по районам Бурятии

Недавно назначенный на пост зампреда правительства Бурятии - министра сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев начал свою работу с серии поездок по районам. Маршрут следования составлен с юга на север – по мере наступления сроков начала весенних полевых работ сезона и агротехнических сроков. 21 февраля совместно с начальниками отделов животноводства и растениеводства министр посетил Бичурский район, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.

Большая часть зерна производится именно в Бичуре. Здесь находится пятая часть посевов республики.

- Сейчас у нас наступает очень ответственная пора– весенние полевые работы, поэтому необходимо посмотреть насколько районы, хозяйства готовы к посевной кампании, посмотреть насколько они обеспечены семенами и каков коэффициент готовности техники. Так как Бичурский район – южный, то агротехнические сроки здесь наступают ранее, - рассказал Галсан Дареев.

В повестке посещения был ряд животноводческих стоянок. Одной из первых стала ферма Елены Аюшеевой в селе Шибертуй. Хозяйство занимается разведением крупного рогатого скота, овец и лошадей. В этом году закончился срок пятилетнего гранта, поэтому важно было посмотреть, что сделано за этот период. Елена и её родители – коренные шибертуйцы. После окончания БГУ Елена вернулась в родное село и занялась сельским хозяйством. На пустом месте построена ферма, кошара, пробурены две скважины, построены жилые дома. Кормовой базы достаточно, и в целом год прошёл результативно. Однако, такая радужная ситуация, по словам зампреда Дареева, далеко не везде. Важный вопрос – эффективность вложенных государством средств.


- В Бичурском районе живёт трудолюбивый народ, который работает с душой, а самое главное с умом. Однако так далеко не везде. Сегодня наблюдаем ситуацию в целом по республике, когда многие занимаются сельским хозяйством не умеючи. Получают грант, открывают ферму, а через пять лет закрываются. У меня есть список фермеров 2013 года, которые получили субсидию и продолжают работать. Это правильно, таких людей мы будем поддерживать, ведь на них держится отрасль. Но в свою очередь, работать надо эффективно, показывать темпы прироста, увеличение продуктивности, объемов производства, посевных площадей, т.е. А, если вы идете только, чтобы получать субсидии, это неправильный подход. Рано или поздно это заканчивается, а те, кто честно упорно работает на земле, эти люди всегда получат результат, - подчеркнул Галсан Дареев.

Почти 30 лет фермерством занимается Сергей Афанасьев. Он стал первым, кто в 2018 году начал сотрудничество с компанией «Мираторг». Сегодня, по его словам, проблем со сбытом продукции нет. Открыта торговая точка и пункт переработки в Улан-Удэ.

Зампред Дареев отметил, что сельское хозяйство – это отрасль длинным циклом и получить быстрый результат, как в промышленности, не получится.

- Мы вынуждены ждать хотя бы один сезон (весной посеяли, осенью собрали урожай). В животноводстве это, как правило три года, т.е. деньги вкладываем сегодня, а результат получаем только через три года, - объяснил он.

На встрече с сельхозтоваропроизводителями обсудили вопрос о необходимости создания МТС (машинно-тракторной станции). Ряд хозяйств нуждается в технике. По словам Галсана Дареева, необходимо проанализировать энерговооружённость всего сельского хозяйства района для того, чтобы выявить реальную потребность в новых тракторах для создания МТС. Крупные товаропроизводители уже имеют необходимые мощности, тракторы в хорошем состоянии, потому могли бы помочь другим фермерам с обработкой земли.

В целом в агропромышленном комплексе района работает 11 сельскохозяйственных предприятий, 92 крестьянских-фермерских хозяйств, 9286 личных подсобных хозяйств, два потребительских кооператива, 19 перерабатывающих и пищевых организаций.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии официально представил Галсана Дареева на новом посту 19 февраля. Прежний глава минсельхозпрода Даба-Жалсан Чирипов получил должность министра по взаимодействию с Монголией (должность абсолютно новая, прежде такой не было).
сельское хозяйство минсельхоз
 
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