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Глава Бурятии: «Хорошо работайте, чтобы все были сытые и довольные»

Глава Бурятии: «Хорошо работайте, чтобы все были сытые и довольные»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов представил нового министра сельского хозяйства

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов официального представил нового министра сельского хозяйства – Галсана Дареева.

Как сообщал «Байкал-Dailу», Дареев сменил кресло ректора БГСХА на пост зампреда правительства Бурятии – министра сельского хозяйства. 

В свою очередь, Даба-Жалсан Чирипов, занимавший ранее этот пост, планируется на назначение руководителем представительства Бурятии в Монголии. 

В начале представления нового руководителя министерства глава Бурятии поблагодарил Даба-Жалсана Чирипова за проделанную работу.

- Сегодня у нас такая торжественная ситуация – преемственная передача браздов правления, ответственности и серьёзных задач. И я бы хотел поблагодарить Даба-Жалсан Шагжиевича Чирипова за ту работу, которую он многие годы вёл. Вы знаете, сколько за это время сделано, в какие программы республика вошла, сколько техники обновилось, сколько у нас мелиорированных новых земель появилось. И в целом, какая работа началась и в республике реализуется. Безусловно, сельское хозяйство для нас одна из базовых вообще отраслей, одна из базовых видов деятельности, основа жизнедеятельности в республике, - сказал Алексей Цыденов.

Также он подчеркнул, что республика все-таки сельская: половина населения Бурятии живёт на селе.

- Сельское хозяйство – это занятость людей на селе, это традиционный образ жизни, это в целом условия жизнедеятельности людей. И развитие сельского хозяйства – одна из основных наших задач, человек может там творить, созидать, что-то делать, но для этого он должен кушать. Чтобы человек смог что-то поесть, сельское хозяйство должно что-то произвести. То есть это основа. И здесь переоценить или недооценить роль сельского хозяйства в республике сложно, - продолжил глава Бурятии.

Алексей Цыденов отметил, что Галсан Дареев принимает на себя ответственность, и перед ним стоит множество задач.

- Нужно повышать урожайность, нужно повышать эффективность в животноводстве, у нас дефицит молока, у нас вопрос овощеводства. И с учетом последнего роста цен развитие овощеводства приобретает еще большое значение. В целом, очень много вопросов – по ветеринарии, рыболовству. Надеюсь, у нас когда-нибудь снимется ограничение по вылову омуля, для этого должно быть сделано всё, чтобы он восстановился. У нас вопросы племенной службы, теперь ещё и собачий вопрос, который стоит перед ветеринарией и курируется минсельхозом, заместителем председателя правительства по сельскому хозяйству. Задач много, вопросов много, их раньше было много, сейчас их не меньше, может, даже больше, - объяснил глава.

Он дал оригинальное напутствие присутствующим: «Идти дальше вместе, командой, и под руководством Галсана Евгеньевича дерзить, осознанно дерзить, дерзать на новые высоты, устремления. Даба Шагжиевич будет помогать. Даба Шагжиевич, помогите так, чтобы у нас поголовье стало сопоставимым с монгольским».

В целом глава Бурятии Алексей Цыденов довольно подробно прошёлся по сферам, что нужно сделать.

- Чтобы мы все были сытые и довольные, вы должны хорошо работать. Если утром встали голодные и злые, значит, знаем, в чью сторону смотреть и хмурить брови. Галсан Евгеньевич, принимаете ответственность, непростую ношу, несите её с честью, коллектив у вас сильный, сплочённый. Я думаю, с такой командой можно двигать горы, - пошутил в конце глава республики.

Даба-Жалсан Чирипов выразил всем благодарность за проделанную работу. Бывший министр отметил, что «6,5 лет прошли динамично, эпично, что они на работали одном дыхании».

- И все те достижения, которые есть, и проблемы, которые есть, мы с вами вместе решали, поэтому сегодня Галсану Евгеньевичу в новой должности желаю успехов, со сплоченной командой работать дальше, вывести АПК на новый виток развития – сказал он.

В свою очередь, свежеиспеченный министр поблагодарил Алексея Цыденова за оказанное доверие. Отметил, что является человеком не новым в сельском хозяйстве.

- Я понимаю всю значимость и ответственность своей должности. Я человек не новый в сельском хозяйстве, я знаю проблемы сельского хозяйства, вижу решения. Вы правильно говорите, нужно использовать сегодня новые технологии, применять новые подходы. Мы также будем продолжать развивать наши стратегические направления: мясное и молочное скотоводство, будем работать над аудитом земель сельхозназначения. Будем рассматривать вопросы цифровизации сельского хозяйства, и я думаю, что с нашей командой у нас всё получится, - добавил Галсан Дареев.

Он продолжил, что понимает – предстоит «большая и сложная, кропотливая работа».

- Я думаю, мы вместе сделаем всё возможное, и наше сельское хозяйство будет наиболее таким передовым. Думаю, мы будем улучшать из года в год наши показатели, будем улучшать, прежде всего, качественные показатели, будем наращивать продуктивность в растениеводстве, животноводстве. И я думаю, у нас с вами все получится, - позитивно заключил Дареев.


глава Бурятии Алексей Цыденов минсельхоз
 
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