 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 февраля

21 февраля

Популярное

Министр по взаимодействию с Монголией появился в Бурятии

Министр по взаимодействию с Монголией появился в Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На новую должность в правительстве Бурятии подобрали известного чиновника

В Бурятии появилась должность министра по взаимодействию с Монголией. На новую должность назначен Даба-Жалсан Чирипов, бывший министр сельского хозяйства республики.

«Назначить Чирипова Даба-Жалсана Шагжиевича на государственную должность министра Республики Бурятия по взаимодействию с Монголией, членом правительства с 20 февраля 2021 года, освободив от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министра сельского хозяйства и территорий», - говорится в указе главы Бурятии Алексея Цыденова.

Даба-Жалсан Чирипов руководил сельским хозяйством Бурятии с лета 2014 года по январь 2021-года. До прихода в правительство Бурятии был главой Курумканского района. В 2015 году должность министра сельского хозяйства была повышена до уровня зампреда правительства Бурятии.

Новым главой минсельхозпрода Бурятии стал Галсан Дареев, бывший ректор БГСХА. Алексей Цыденов официально представил нового министра 19 февраля. «Чтобы мы все были сытые и довольные, вы должны хорошо работать. Если утром встали голодные и злые, значит, знаем, в чью сторону смотреть и хмурить брови, - пошутил во время представления глава республики. – Галсан Евгеньевич, принимаете ответственность, непростую ношу, несите её с честью, коллектив у вас сильный, сплочённый. Я думаю, с такой командой можно двигать горы».


правительство Бурятии назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Министр по взаимодействию с Монголией появился в Бурятии
Министр по взаимодействию с Монголией появился в Бурятии
Власть, 22.02.2021
На новую должность в правительстве Бурятии подобрали известного чиновника
Вячеслав Мархаев переизбран лидеров коммунистов Бурятии
Вячеслав Мархаев переизбран лидеров коммунистов Бурятии
Власть, 22.02.2021
В Бурятском отделении КПРФ состоялась отчётно-выборная конференция
Директор центра занятости Улан-Удэ опровергла, что ищет новую работу
Директор центра занятости Улан-Удэ опровергла, что ищет новую работу
Власть, 20.02.2021
Сегодня всплыл скрин с резюме Анастасии Кузовлевой на HeadHunter
Игорь Зураев возглавил полпредство Бурятии в Москве
Игорь Зураев возглавил полпредство Бурятии в Москве
Власть, 20.02.2021
Глава Бурятии подписал указ о Зураеве
Зампрокурора Бурятии примет граждан по видеосвязи
Зампрокурора Бурятии примет граждан по видеосвязи
Власть, 20.02.2021
Обратиться на приём смогут жители нескольких районов
Глава Бурятии поразил точным попаданием на лукодроме
Глава Бурятии поразил точным попаданием на лукодроме
Власть, 20.02.2021
Алексей Цыденов и министр спорта России стреляли во время открытия крытого лукодрома
В Бурятии массово нарушают закон о госзакупках
В Бурятии массово нарушают закон о госзакупках
Власть, 20.02.2021
Вскрыто более тысячи нарушений в сфере закупок
Глава Бурятии: «Хорошо работайте, чтобы все были сытые и довольные»
Глава Бурятии: «Хорошо работайте, чтобы все были сытые и довольные»
Власть, 19.02.2021
Алексей Цыденов представил нового министра сельского хозяйства
Министр спорта России: «В Бурятии спорт нормой жизни становится»
Министр спорта России: «В Бурятии спорт нормой жизни становится»
Власть, 19.02.2021
Минспорта России и правительство Бурятии договорились сотрудничать
Сергей Минаев засмеял притчу советника главы Бурятии о говне
Сергей Минаев засмеял притчу советника главы Бурятии о говне
Власть, 19.02.2021
«Наверное, он имеет в виду что экономика Бурятии – говно», - предположил известный писатель
Сыну экс-губернатора Иркутской области продлили арест
Сыну экс-губернатора Иркутской области продлили арест
Власть, 19.02.2021
Решение вынес Басманный суд Москвы
В районах Бурятии 30 депутатов досрочно лишились кресел
В районах Бурятии 30 депутатов досрочно лишились кресел
Власть, 19.02.2021
Причиной стали антикоррупционные нарушения
Министр спорта России прилетел в Улан-Удэ
Министр спорта России прилетел в Улан-Удэ
Власть, 19.02.2021
Рабочий день главы минспорта России в Бурятии будет загруженным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^