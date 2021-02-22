На новую должность в правительстве Бурятии подобрали известного чиновника
В Бурятии появилась должность министра по взаимодействию с Монголией. На новую должность назначен Даба-Жалсан Чирипов, бывший министр сельского хозяйства республики.
«Назначить Чирипова Даба-Жалсана Шагжиевича на государственную должность министра Республики Бурятия по взаимодействию с Монголией, членом правительства с 20 февраля 2021 года, освободив от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министра сельского хозяйства и территорий», - говорится в указе главы Бурятии Алексея Цыденова.
Даба-Жалсан Чирипов руководил сельским хозяйством Бурятии с лета 2014 года по январь 2021-года. До прихода в правительство Бурятии был главой Курумканского района. В 2015 году должность министра сельского хозяйства была повышена до уровня зампреда правительства Бурятии.
Новым главой минсельхозпрода Бурятии стал Галсан Дареев, бывший ректор БГСХА. Алексей Цыденов официально представил нового министра 19 февраля. «Чтобы мы все были сытые и довольные, вы должны хорошо работать. Если утром встали голодные и злые, значит, знаем, в чью сторону смотреть и хмурить брови, - пошутил во время представления глава республики. – Галсан Евгеньевич, принимаете ответственность, непростую ношу, несите её с честью, коллектив у вас сильный, сплочённый. Я думаю, с такой командой можно двигать горы».
Министр по взаимодействию с Монголией появился в Бурятии
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