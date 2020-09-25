На районную администрацию в Бурятии подали иск из-за котла

Отсутствие резервного котла выявила прокуратура



Прокурорская проверка выявила нарушение закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства в администрации Заиграевского района Бурятии.



Установлено, что котельная, расположенная в микрорайоне посёлка Челутай, находится в собственности муниципалитета. На объекте отсутствует резервный котёл. В случае выхода из строя функционирующего котла теплоснабжение потребителей микрорайона будет прервано.



В суд был направлен иск об обязании администрации района оборудовать объект резервным котлом. Требование было удовлетворено.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

