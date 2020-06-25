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В Бурятстате рассказали, сложная ли у них работа

В Бурятстате рассказали, сложная ли у них работа
Власть, 
В Бурятстате трудятся около 200 человек

25 июня отмечается профессиональный праздник работников органов статистики. Именно в этот день в 1811 году Манифестом Александра I было сформировано министерство полиции, в составе которого утвердили самостоятельную структуру – отделение статистики.

В Бурятстате сегодня работает около 200 сотрудников. Почётного звания «Отличник статистики» удостоены 13 % специалистов. За заслуги в области экономики и финансовой деятельности и многолетнюю плодотворную работу почётное звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия» присвоено 14,1 % сотрудникам. Специалисты органов статистики трудятся в каждом районе республики, всего в республике насчитывается 22 районных подразделения статистики.

В Бурятстате работают в основном женщины: доля работающих женщин достигает более 80 %. На высших должностях работают 14 % женщин, на главных – 13 %, на ведущих –
25 %. Почти половина специалистов имеют стаж работы более 20 лет.

- Сложно ли работать со статистической информацией? Работа статистика очень кропотливая, требует предельной точности, внимательности и большой ответственности. Главная задача – максимально обеспечить пользователей достоверной статистической информацией, которая будет объективно отражать экономическое, демографическое, социальное и экологическое состояние республики. На базе статистических данных исполнительные органы власти разрабатывают проекты дальнейшего развития региона и строят социально-экономичную политику. Статистическая информация очень важна и нужна
для получения окончательных итогов и принятия объективных решений. От точности цифр зависит, какой будет наша дальнейшая жизнь, - сообщили в Бурятстате.
Бурятстат
 
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