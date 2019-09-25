26 сентября состоится первая сессия горсовета шестого созыва
Завтра в столице Бурятии состоится первая сессия Улан-Удэнского горсовета шестого созыва. Заседание начнётся в зале № 3 в в 10:00 часов.
Депутаты изберут председателя Улан-Удэнского горсовета и его заместителя. Также утвердят состав секретариата, счётной комиссии, комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике. Будет избран председатель счётной комиссии и комиссии по мандатам.
Сессия пройдёт с одним перерывом и возобновит работу в 14:00 в зале № 3. Заседание продолжится торжественным вручением депутатских удостоверений. Затем будут избраны председатели постоянных комитетов горсовета, Также депутаты решат, кто будет представлять Улан-Удэнский горсовет в совете представительных органов Бурятии в Народном Хурале.
О том, кто победил на выборах в шестой созыв горсовета, подробнее по ссылке.
Завтра в Улан-Удэ выберут председателя горсовета
Власть, Фото:
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