24 из 30 мандатов Улан-Удэнского горсовета получают «единороссы»

Представляем полные предварительные итоги выборов депутатов Улан-Удэнского горсовета
8 сентября Улан-Удэ выбирал новый состав городского совета депутатов. Горсовет состоит из 30 человек, выбираемых по округам. Срок полномочий депутатов города – пять лет.
Главный итог выборов – почти полное доминирование «Единой России» над кандидатами других партий. 24 мандата из 30-ти получают представители «Единой России». По предварительным данным, в горсовет попадают всего два представителя КПРФ (Елена Вахрушкинова и Виктор Ефремов), всего один ЛДПРовец – Михаил Гергенов (сын депутата Народного Хурала, члена фракции «Единая Россия» Михаила Гергенова). Также один «справедливоросс» Геннадий Бадмаев (к слову, участвовавший также в выборах мэра Улан-Удэ).
И лишь два самовыдвиженца, которых точно нельзя отнести к представителям оппозиции – директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков и Валерий Амагыров, известный врач, депутат Улан-Удэнского горсовета нескольких прошлых созывов.
Итак, результаты (в порядке убывания голосов):
1 округ:
1. Сергей Кавелин, генеральный директор ООО «Мир бетона», партия «Единая Россия»
2. Евгений Буянин, директор по развитию ООО «Газета «Улан-Удэ», КПРФ
3. Сергей Тимофеев, временно неработающий, ЛДПР
4. Семён Азаревич, инженер связи отдела информационных технологий и связи ООО «Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)», КПСС
Округ 2
1. Вадим Бредний, директор ООО «Компания «Титан», «Единая Россия»
2. Баира Дашицыренова, врач-стоматолог ГАУЗ Стоматологическая поликлиника №1, КПРФ
3. Мария Аюшеева, врач-стоматолог ГАУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника», самовыдвижение
4. Михаил Цыренов, журналист ООО «Бренд плюс», «Справедливая Россия»
5. Руслан Комаров, безработный, ЛДПР
6. Максим Сидинкин, индивидуальный предприниматель, КПСС
Округ 3
1. Чимит Бальжинимаев, индивидуальный предприниматель, «Единая Россия»
2. Сергей Хамаганов, помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва Ячменева Виктора, КПРФ
3. Сергей Ячменев, директор ООО «Пилосфера», «Справедливая Россия»
4. Игорь Булыгин, индивидуальный предприниматель, ЛДПР
5. Сергей Кашин, временно неработающий, КПСС
Округ 4
1. Саян Бальжиров, генеральный директор ООО «Рэд Бокс», партия «Единая Россия»
2. Вячеслав Будаев, временно неработающий, КПРФ
3. Вячеслав Стариков, временно неработающий, «Справедливая Россия»
4. Батор Тулонов, временно неработающий, КПСС
5. Артур Жигжитов, помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва Голюка Олега, ЛДПР
Округ 5
1. Анатолий Белоусов, директор Бурятского республиканского индустриального техникума, «Единая Россия»
2. Вадим Невежин, генеральный директор ООО ЧОО «СПАС», КПРФ
3. Сергей Чукреев, временно неработающий, ЛДПР
4. Виктор Киселёв, временно неработающий, КПСС
Округ 6
1. Василий Иванов, главный инженер ООО Строительно-производственной компании «Байкалстроймаркет», партия «Единая Россия»
2. Андрей Шобоев, врач функциональной диагностики Республиканской клинической больницы имени Семашко, КПРФ
3. Александр Пузырьков, системный администратор Нотариальной палаты Республики Бурятия, ЛДПР
4. Цыден Дансарунов, формовщик ООО «Машстрой», КПСС
Округ 7
1. Дмитрий Турченюк, генеральный директор ООО РА «Медиатор», партия «Единая Россия»
2. Ирина Трофимова, пенсионер, КПРФ
3. Никита Власов, помощник машиниста тепловоза ОАО «Российские железные дороги», ЛДПР
4. Арюна Дылгырова, домохозяйка, самовыдвижение
Округ 8
1. Александр Иринчеев, первый заместитель мэра Улан-Удэ, «Единая Россия»
2. Эржена Чимитцыренова, домохозяйка, КПРФ
3. Саян Самданов, генеральный директор ООО «Компания Байкал Глобо», партия «Справедливая Россия»
4. Аяна Мунсулова, временно неработающая, КПСС
Округ 9
1. Михаил Гергенов, индивидуальный предприниматель, ЛДПР
2. Михаил Хангажеев, старший преподаватель кафедры «Промышленное и гражданское строительство» ВСГУТУ, КПРФ
3. Баир Шапхаров, индивидуальный предприниматель, «Справедливая Россия»
Округ 10
1. Александр Мельников, генеральный директор ООО «Основной ресурс», партия «Единая Россия»
2. Зоригто Дагбаев, артист-кукловод Театра кукол «Ульгэр», КПРФ
3. Эрдэм Чехов, пенсионер, ЛДПР
Округ 11
1. Виктор Ефремов, председатель ТСЖ «Родник», КПРФ
2. Анатолий Баракин, руководитель проекта АО «Улан-Удэнский авиационный завод», партия «Единая Россия»
3. Евгений Покацкий, слесарь ЛВРЗ, ЛДПР
Округ 12
1. Дмитрий Сигачёв, директор филиала в Управлении (Сибирский филиал ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро» в Улан-Удэ), «Единая Россия»
2. Сухэ-Батор Цоктоев, дворник детского сада №15 «Радуга», КПРФ
3. Норжима Цыбикова, заместитель директор ИД «Буряад Унэн», «Справедливая Россия»
4. Екатерина Покацкая, гендиректор ООО «Пантера», ЛДПР
Округ 13
1. Василий Цыремпилов, главный инженер – директор по развитию ООО «Окна Столицы», партия «Единая Россия»
2. Дмитрий Обогоев, временно неработающий, КПРФ
3. Василий Лемзяков, оператор СГУ ООО «Анико», самовыдвиженец
4. Григорий Харитонов, домохозяин, «Справедливая Россия»
5. Борис Поняев, разнорабочий ООО «РТ», ЛДПР
Округ 14
1. Владимир Ильин, генеральный директор ООО «Центр деловых инициатив «Партнер», «Единая Россия»
2. Виктория Коршунова, помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва Багадаева Алексея, КПРФ
3. Алексей Гиркикян, начальник Департамента развития сети ООО «Крона», ЛДПР
Округ 15
1. Валерий Шагжитаров, индивидуальный предприниматель, «Единая Россия»
2. Лидия Мункуева, преподаватель Бурятского лесопромышленного колледжа, КПРФ
3. Дмитрий Грудинин, временно неработающий, КПСС
4. Дмитрий Шишмарёв, помощник депутата Народного Хурала Дороша Сергея, ЛДПР
Округ 16
1. Сергей Бурдиков, генеральный директор ООО «Байкал Медиа Консалтинг», партия «Единая Россия»
2. Саян Будаев, инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Бурятии, самовыдвижение
3. Лев Бардамов, индивидуальный предприниматель, самовыдвижение
4. Виктор Хоржиров, стрелок отряда военизированной охраны филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Бурятия, КПРФ
5. Сергей Мордвин, преподаватель - организатор ОБЖ Средней общеобразовательной школы №51, самовыдвижение
6. Михаил Будаев, временно неработающий, КПСС
7. Чингиз Урбазаев, заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Центра по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ЛДПР
Округ 17
1. Долгор Норбоева, председатель Совета Бурятского республиканского союза потребительских обществ, партия «Единая Россия»
2. Татьяна Никитина, корреспондент газеты «Московский комсомолец «МК» в Бурятии», самовыдвижение
3. Нина Хандарова, помощник депутата Народного Хурала Багадаева Алексея, КПРФ
4. Борис Бодиев, эксперт Правозащитного центра ЖКХ, Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
5. Любовь Унагаева, специалист договорного отдела ООО «ЭкоАльянс», ЛДПР
Округ 18
1. Людмила Пахомова, директор Средней общеобразовательной школы №35, партия «Единая Россия»
2. Михаил Баторов, врач-невролог ООО «Свобода», КПРФ
3. Валерий Скосырский, руководитель программы (ИП Миронова Екатерина Аркадьевна), ЛДПР
4. Николай Ситниченко, индивидуальный предприниматель, самовыдвижение
5. Дмитрий Ануфриев, студент ВСГУТУ, партия «Справедливая Россия»
Округ 19
1. Батор Лудупов, директор Средней общеобразовательной школы №63, партия «Единая Россия»
2. Денис Илыгеев, помощник депутата Народного Хурала Батуева Буда-Ширапа, КПРФ
3. Нина Мерсанова, помощник депутата Народного Хурала Жигжитова Бадмадоржо, ЛДПР
Округ 20
1. Жаргал Цыбиков, директор МУП «Водоканал» Улан-Удэ, самовыдвижение
2. Денис Егоров, генеральный директор ООО «Перспектива Плюс», партия «Единая Россия»
3. Игорь Соколов, мастер по ремонту на городских очистных сооружениях МУП «Водоканал» Улан-Удэ, КПРФ
4. Алексей Егоров, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряда МУП «Водоконал» Улан-Удэ, самовыдвижение
5. Юлия Москвина, директор ООО «Аква-Лэнд», Справедливая Россия
6. Сергей Литвинцев, временно неработающий, ЛДПР
7. Константин Соколов, генеральный директор ООО «Дорадо», исполнительный директор ООО ПКБ «Тема», самовыдвижение
Округ 21
1. Владимир Тулонов, генеральный директор ООО Жилищно-коммунального сервиса «Саяны», «Единая Россия»
2. Евгений Ухинов, заместитель генерального директора по производству ООО «ЗАМ», КПРФ
3. Владимир Фендриков, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №37, «Справедливая Россия»
4. Александр Ихенов, механик по эксплуатации автотранспорта (ИП Степанова Анна Иннокентьевна), КПСС
Округ 22
1. Дмитрий Путилин, генеральный директор ООО «2ГИС - Улан-Удэ», «Единая Россия»
2. Ольга Стрелкина, ведущий экономист сектора планирования и анализа сбытовой деятельности отдела сбыта МУП «Водоканал» Улан-Удэ, КПРФ
3. Мэргэн Эрдынеев, индивидуальный предприниматель, партия «Справедливая Россия»
4. Екатерина Димова, помощник депутата Народного Хурала Дороша Сергея, ЛДПР
Округ 23
1. Елена Вахрушкинова, помощник депутата Народного Хурала Дареева Галсана, КПРФ
2. Руслан Агеев, индивидуальный предприниматель, «Единая Россия»
3. Любовь Кондратьева, председатель совета региональной общественной организации многодетных детей «Дари», самовыдвижение
4. Галина Васюткина, исполнительный директор ООО «Гарант-Кадастр», КПСС
5. Александр Мангатханов, индивидуальный предприниматель, ЛДПР
Округ 24
1. Анатолий Сахнов, заместитель генерального директора ООО «Абсолют-1», партия «Единая Россия»
2. Алексей Ихиритов, помощник депутата Народного Хурала Дондокова Тумэна, КПРФ
3. Сергей Новокрещенных, заместитель генерального директора ООО «Транс-Мет», «Справедливая Россия»
4. Лариса Сыромятникова, временно неработающая, ЛДПР
5. Борис Бальжиев, преподаватель колледжа БГУ, КПСС
6. Алексей Галсанов, менеджер, самовыдвиженец
Округ 25
1. Денис Гармаев, генеральный директор ООО «Корпорация вкуса», партия «Единая Россия»
2. Александр Башлеев, генеральный директор ООО «РусСтройКонтроль», КПРФ
3. Андрей Жарников, менеджер Группы активных продаж Бурятского филиала ПАО «Ростелеком», ЛДПР
Округ 26
1. Геннадий Бадмаев, заместитель генерального директора ООО «Родной город», партия «Справедливая Россия»
2. Евгений Меньшиков, гендиректор ООО «Байкальская инновационная корпорация», самовыдвиженец
3. Баясхалан Раднагуруев, временно не работающий, самовыдвиженец
4. Руслан Кожевников, студент БГСХА, ЛДПР
5. Сергей Полосков, индивидуальный предприниматель, «Единая Россия»
Округ 27
1. Беликто Цыбиков, первый заместитель генерального директора ООО «Фактор-Азия», «Единая Россия»
2. Василий Рассадин, глава Крестьянско-фермерского хозяйства «Рассадин В.С.», КПРФ
3. Андрей Банзаров, индивидуальный предприниматель, партия «Справедливая Россия»
4. Валерий Дмитриев, системный администратор ООО «РТ», КПСС
5. Дмитрий Долгов, временно неработающий, ЛДПР
Округ 28
1. Валерий Амагыров, заместитель главного врача по взаимодействию со структурами гражданского общества «Республиканский центр профилактики Министерства здравоохранения Республики Бурятия им. В.Р. Бояновой», самовыдвижение
2. Самбу Чагдуров, генеральный директор ООО «ДримАгро», партия «Единая Россия»
3. Людмила Григорьева, доцент кафедры земельного кадастра и землепользования БГУ, самовыдвижение
4. Сергей Фёдоров, адвокат Второй коллегии адвокатов Республики Бурятия, КПРФ
5. Николай Чимитов, специалист аппарата фракции Народного Хурала Бурятии, ЛДПР
Округ 29
1. Андрей Банзарон, директор ООО «Рост», «Единая Россия»
2. Тимур Нимаев, помощник депутата Народного Хурала Республики Цыренова Баира, КПРФ
3. Ирина Кушнарёва, заместитель директора по развитию Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Сибирский центр развития персонала», «Справедливая Россия»
4. Дмитрий Кононов, генеральный директор ООО «Прометей», КПСС
5. Батор Баинов, студент БГУ, ЛДПР
Округ 30
1. Анатолий Перепелица, заместитель командира бригады по тылу-начальник тыла войсковой части 32364, «Единая Россия»
2. Валерий Молоков, начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) Военного комиссариата Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ, КПРФ
3. Сергей Афанасьев, коммерческий директор ООО «Мир подшипников», «Справедливая Россия»
4. Владимир Михайлов, временно неработающий, ЛДПР
Победу на выборах мэра Улан-Удэ одержал Игорь Шутенков.
24 из 30 мандатов Улан-Удэнского горсовета получают «единороссы»
Власть, Фото:
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