В Красноярске завершились игры студенческой волейбольной лиги России
С 21 по 25 февраля в Красноярске прошёл чемпионат студенческой волейбольной лиги России. Соревнования среди мужских команд состоялись на площадке Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва. В финале встретились семь команд из Иркутска, Красноярска, Барнаула, Тюмени, Якутска и Улан-Удэ, которые успешно прошли окружные этапы.
Сборная по волейболу Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова заняла второе место. Она уступила в финале первенство команде Сибирского федерального университета со счётом 2:3. Сборная ИрНИТУ по волейболу завоевала «бронзу» турнира.
Звание «Лучший защитник» чемпионата завоевал либеро команды БГУ Нуолан Захаров, студент 4-го курса института естественных наук, сообщает студенческий спортклуб «Байкальские волки».
Студенты Бурятии стали призёрами волейбольного чемпионата
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Красноярске завершились игры студенческой волейбольной лиги России
Он побывал с рабочим визитом в Улан-Удэ и Чите
В столице республики соревновались костоломы России и Монголии
Специалистам пришлось промыть более 1000 метров канализации
Самым крупным из них оказался мальчик, появившийся на свет 23 февраля
Принимают желающих в возрасте от 18 до 50 лет
«Время действовать!» - отмечают молодые люди
К жителям республики обратились Ольга Картункова и Азамат Мусагалиев
Они появятся уже в этом году
В цветах «завелись» западные вредители
После этого к мужчине нагрянули с проверкой
Результаты станут известны сегодня вечером
В ходе преследования «диверсанты» оказали сопротивление и укрылись в нежилом здании
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем это нужно
Андрей Михеев ушёл в отпуск с последующим увольнением