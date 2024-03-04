Студенты Бурятии стали призёрами волейбольного чемпионата

В Красноярске завершились игры студенческой волейбольной лиги России



С 21 по 25 февраля в Красноярске прошёл чемпионат студенческой волейбольной лиги России. Соревнования среди мужских команд состоялись на площадке Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва. В финале встретились семь команд из Иркутска, Красноярска, Барнаула, Тюмени, Якутска и Улан-Удэ, которые успешно прошли окружные этапы.



Сборная по волейболу Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова заняла второе место. Она уступила в финале первенство команде Сибирского федерального университета со счётом 2:3. Сборная ИрНИТУ по волейболу завоевала «бронзу» турнира.



Звание «Лучший защитник» чемпионата завоевал либеро команды БГУ Нуолан Захаров, студент 4-го курса института естественных наук, сообщает студенческий спортклуб «Байкальские волки».

