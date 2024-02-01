Жителей Забайкалья в течение Белого месяца ждёт более трёхсот событий

Всех объединит большой ёхор

Забайкальский край 10 февраля первым встретит Год синего Дракона в стихии Дерево. Основные праздничные мероприятия пройдут у подножия Великого Алханая, на дульдургинской земле. Об этом сообщает пресс-служба Агинского Бурятского округа (АБО).

- Организаторы главного мероприятия всегда вносят свою изюминку, новый мотив, - отметила на оргкомитете начальник отдела развития национальной культуры администрации АБО Хандама Цыденова. - 2024 год в России посвящен семье, поэтому мы приглашаем на фестивальные конкурсы семейные, родовые команды. Кроме основного конкурса, жюри будет обращать внимание и поощрять семьи, к примеру, одетых в одном стиле (Family look), или команду, где представлены несколько поколений семейного рода и другие оригинальные представления. Уверена, что будет очень зрелищное интересное событие.

Гостей и участников фестиваля ждут театрализованное представление и торжественное открытие фестиваля. На площадках парка «Победа» села Дульдурга будут работать интерактивные площадки, где желающие смогут поиграть в традиционные народные забавы «Шагай наадан» (игра в бараньи косточки), «hээр шаалган» (разбивание хребтовой кости), «Урга таталга» (перетягивание длинного кнута), «Баргай наадан» (игра в косточки крупного рогатого скота). Фестивальная программы состоит из двух основных конкурсов «Наадан дээрээ ерээбди!» и «Эрхим баатар». Участники готовят оригинальное представление-визитку, будут предлагать игры для зрителей, покажут творческие номера, посоревнуются в благопожеланиях. Объединит участников и гостей фестиваля большой ёхор.

Больше 290 праздничных мероприятий пройдут в 15 муниципальных районах Забайкалья.

В Чите празднование Сагаалгана состоится 11 февраля на площади Ленина. Театр «Амар сайн» готовит праздничный концерт «В сиянии Белого месяца». На онлайн площадках пройдут тематические конкурсы на каждый день недели. Центр развития бурятской культуры организует выезды в районы Забайкальского края с выставкой работ мастеров Аги.

«Белый месяц – Сагаалган, это праздник, которого ждут, готовят угощения, принимают гостей, обмениваются шелковыми хадаками, одаривают друг друга подарками, говорят благопожелания», - отметили в пресс-службе АБО.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ на Сагаалган запланировано более сорока мероприятий.





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