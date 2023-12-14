Общественники пристыдили энергетиков из-за мощных перебоев со светом в Улан-Удэ



В минувший понедельник, 12 декабря, жители сотых микрорайонов Улан-Удэ В минувший понедельник, 12 декабря, жители сотых микрорайонов Улан-Удэ остались без света. Устранить масштабную аварию пообещали к вечеру того же дня, но в итоге занимались этим всю ночь и полностью восстановили электроснабжение лишь днём 13-го. Для местных жителей развернули пункт обогрева в прогимназии на улице Ринчино.



Зампредседателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов заявил, что «ситуация была нестандартная».



- Из строя вышли и основной, и резервный фидер высоковольтной сети на 10 Квт. И протяжённость сетей здесь большая. Место повреждения пришлось искать. Без электроэнергии оказались 26 распределительных подстанций. Наши сети были не готовы к массовому переходу на электрокотлы, – заявил он.



Жителей бурятской столицы призвали реже включать электроприборы и не пользоваться ими одновременно с электрокотлами. Мол, с наступлением сильных холодов нагрузка на сети резко возросла – оборудование не выдерживает и свет отключается.



Энергетики чётко дали понять, что потребители сами во всём виноваты. Отключением электроэнергии в «сотых» уже Энергетики чётко дали понять, что потребители сами во всём виноваты. Отключением электроэнергии в «сотых» уже заинтересовались следователи. Прокомментировали ситуацию и в Общественной палате (ОП) РБ. Там заявили: морозы, которые не являются для Бурятии редкостью, устроили коммунальщикам и энергетикам «очередной экзамен».



- Коммунальная инфраструктура оказалась не готова к низким температурам. Как отмечают энергетики, проблема возникла из-за сверхноминального роста нагрузок, – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ОП. – В большинстве социально значимых объектов и многоквартирных домов электроснабжение 13 декабря восстановили, однако жители частного сектора остаются без света.



По мнению общественников, пора принимать меры. Они задались вопросом, как можно вообще обвинять в случившемся людей



- Как быть тем, у кого есть дети, маломобильные и пожилые люди в семье? – недоумевают в Общественной палате. – Ситуация в ЖКХ уже не просто доставляет неудобства из-за перебоев с энергоснабжением, а создаёт угрозу безопасности населения, которое остаётся без отопления в 30-градусные морозы.



В ОП добавили: холода пришли не нежданно – синоптики предупреждали об этом заранее.



- Может, до проведения модернизации электросетей в 2024 году следовало продумать или спрогнозировать возможные аварийные ситуации зимой, довести это до сведения депутатов Народного Хурала и главы республики? – отметили общественники и сообщили, что уже направили в разные инстанции обращения от замерзающих горожан.