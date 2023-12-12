В Улан-Удэ жители сотых кварталов остались без света









- Нагрузка на электрические сети резко возросла. Оборудование не выдерживает и свет отключается, – пояснили в компании.

Ранее улан-удэнцев попросили реже пользоваться электроприборами. Это касается частного сектора и пригорода Улан-Удэ. Как сообщили в ОАО «Бурятэнерго», в городе вот уже несколько дней держатся сильные морозы.- Нагрузка на электрические сети резко возросла. Оборудование не выдерживает и свет отключается, – пояснили в компании.

В 125 микрорайоне Улан-Удэ произошла авария – там 12 декабря исчез свет. Причиной стало повреждение оборудования из-за возросшей нагрузки в сетях, рассказали в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение. На месте работают три бригады. Задействовать пришлось две единицы техники. Завершить работы должны ориентировочно в 19:00.Кроме того, света нет в 117, 118, 122 и 123 кварталах. Там его включат до 17:00. Со всеми интересующими вопросами жителям бурятской столицы предлагают обращаться по номеру 8-800-220-02-20.