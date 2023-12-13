Улан-удэнцев просят снизить нагрузку на электросети

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

«Наши сети оказались не готовы к массовому переходу на электрокотлы», - заявили в администрации города



В связи с аварией в 100-х кварталах Улан-Удэ горожан просят не использовать одновременно электроприборы, электрокотлы, по возможности снизить нагрузку на сети в пиковые холода.



Для жителей Октябрьского района в 100-х кварталах, оказавшихся из-за аварии на сетях без электроэнергии, этой ночью был развёрнут пункт обогрева в прогимназии № 108 по ул. Ринчино, 37.



- Наши специалисты на месте работали буквально всю ночь, пока энергетики восстанавливали теплоснабжение здесь в сотых. Организовали пункты обогрева в 108 прогимназии, наш сотрудник до сих пор дежурит на месте. Всем жителям, которые обратились, мы оказывали помощь, было организовано горячее питание, разъяснительная работа по аварии, - рассказал Александр Галданов, заместитель руководителя администрации Октябрьского района.



Вчера за одни сутки на территории района было шесть технологических нарушений на сетях: в 100-х, в Таёжном, по ул. Лесной и других.



- Соответственно это всё наложило определённую нагрузку на энергетиков, которые выезжали на адреса, - отметил Александр Галданов.



Оперативный штаб администрации г. Улан-Удэ работал на месте аварии.



- Ситуация была нестандартная, потому что сразу из строя вышли и основной, и резервный фидер высоковольтной сети на 10 Квт. И протяжённость сетей здесь большая, место повреждения приходилось искать, 26 распределительных подстанций оказались без электроэнергии. Наши сети оказались не готовы к массовому переходу на электрокотлы, поэтому ко всем просьба – если у вас есть в наличии печи и твёрдотопливные котлы, использовать их для отопления, - обратился к горожанам заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Александр Тюрюханов.



На данный момент без электроэнергии остаются около 40 домов частного сектора.

