Энергетики: в аварии с отключением света в сотых кварталах Улан-Удэ виноваты сами жители

Её причина - перегрузка сетей
В Улан-Удэ всю ночь устраняли аварию с электроснабжением в сотых кварталах.
В 7:21 13 декабря мэрия Улан-Удэ сообщила:
«Оперативный штаб по устранению аварии на электросетях в 100-х кварталах продолжает работу. По данным Бурятэнерго, найдены два порыва на кабельной линии в районе подстанции «Южная», сейчас там работают аварийные бригады. Подключены все социально-значимые объекты и многоквартирные дома, остаются не подключенными к электроэнергии жители частного сектора 100-х кварталов».
По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова на месте нарушения электроснабжения в сотых кварталах Улан-Удэ работал директор филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Сергей Козлов. Об этом ночью сообщила пресс-служба правительства республики.
В дома 300 человек подана электроэнергия от мобильной дизельной электростанции. Также велись работы по подключению детского сада.
Виноваты жители сотых
- Всего отключено 1800 потребителей, - отметил Сергей Козлов на распространённом видео из района аварии.
«Предварительная причина - выход из строя питающего кабеля с подстанции «Южная». В настоящее время производится поиск места повреждения. Работы по устранению причин отключения и меры для подачи электроэнергии в дома жителей будут продолжены ночью и до устранения причин аварии», - пообещали в правительстве.
- Будут откопаны траншеи, установят кабельные муфты и соответственно будет подключение потребителей, - подробно объяснил ход ремонтных работ Козлов.
Он подчеркнул: кабель вышел из строя из-за «перегруза», потому что большинство потребителей самовольно перешли на электроотопление:
- Сети не выдержали дополнительную нагрузку, на которую были рассчитаны. Поэтому случилась аварийная ситуация. Надеемся, что к утру будет понимание, и будем уже подключать потребителей.
Мэрия Улан-Удэ совместно с Бурятэнерго создала оперативный штаб по устранению аварии на электросетях в сотых кварталах. В прогимназии №108 по улице Ринчино, 37 развернули пункт обогрева.
Задействованы 4 оперативно-выездные бригады, 18 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба администрации города.
Глава РБ в курсе
Ситуацию ночью прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов:
«Только сегодня утром (12-го числа) из-за низких температур ввёл режим повышенной готовности по всей республике. И сегодня же авария в электросетях в сотых кварталах. В течение дня не устранили... Поручил руководству города организовать обход отключенных домов и проверить текущую ситуацию у жителей. Кому требуется перевезти и разместить в пунктах временного размещения».
Во время прямой линии 8 декабря Цыденов говорил о модернизации электросетей:
- Ведётся проектирование в рамках национального проекта «Чистый воздух», про который уже говорилось. Непосредственно работы по модернизации электросетей начнутся с 2024 года.
По его словам, уже направлено на эти цели более 500 миллионов рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 декабря произошло нарушение электроснабжения в кварталах со 117 по «124. При этом в некоторых кварталах проблемы с электроэнергией возникли ещё с 10 утра.
В Улан-Удэ в 6 утра 13 декабря было почти минус 34 градуса.Энергетики 12 декабря обратились к улан-удэнцам с шикарной просьбой: в сильные морозы реже пользоваться электроприборами.