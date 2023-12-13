Энергетики: в аварии с отключением света в сотых кварталах Улан-Удэ виноваты сами жители

Её причина - перегрузка сетей

В Улан-Удэ всю ночь устраняли аварию с электроснабжением в сотых кварталах.

В 7:21 13 декабря мэрия Улан-Удэ сообщила:

«Оперативный штаб по устранению аварии на электросетях в 100-х кварталах продолжает работу. По данным Бурятэнерго, найдены два порыва на кабельной линии в районе подстанции «Южная», сейчас там работают аварийные бригады. Подключены все социально-значимые объекты и многоквартирные дома, остаются не подключенными к электроэнергии жители частного сектора 100-х кварталов».

По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова на месте нарушения электроснабжения в сотых кварталах Улан-Удэ работал директор филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Сергей Козлов. Об этом ночью сообщила пресс-служба правительства республики.

В дома 300 человек подана электроэнергия от мобильной дизельной электростанции. Также велись работы по подключению детского сада.

Виноваты жители сотых

- Всего отключено 1800 потребителей, - отметил Сергей Козлов на распространённом видео из района аварии.

«Предварительная причина - выход из строя питающего кабеля с подстанции «Южная». В настоящее время производится поиск места повреждения. Работы по устранению причин отключения и меры для подачи электроэнергии в дома жителей будут продолжены ночью и до устранения причин аварии», - пообещали в правительстве.

- Будут откопаны траншеи, установят кабельные муфты и соответственно будет подключение потребителей, - подробно объяснил ход ремонтных работ Козлов.

Он подчеркнул: кабель вышел из строя из-за «перегруза», потому что большинство потребителей самовольно перешли на электроотопление:

- Сети не выдержали дополнительную нагрузку, на которую были рассчитаны. Поэтому случилась аварийная ситуация. Надеемся, что к утру будет понимание, и будем уже подключать потребителей.

Мэрия Улан-Удэ совместно с Бурятэнерго создала оперативный штаб по устранению аварии на электросетях в сотых кварталах. В прогимназии №108 по улице Ринчино, 37 развернули пункт обогрева.

Задействованы 4 оперативно-выездные бригады, 18 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба администрации города.

Глава РБ в курсе

Ситуацию ночью прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов:

«Только сегодня утром (12-го числа) из-за низких температур ввёл режим повышенной готовности по всей республике. И сегодня же авария в электросетях в сотых кварталах. В течение дня не устранили... Поручил руководству города организовать обход отключенных домов и проверить текущую ситуацию у жителей. Кому требуется перевезти и разместить в пунктах временного размещения».

Во время прямой линии 8 декабря Цыденов говорил о модернизации электросетей:

- Ведётся проектирование в рамках национального проекта «Чистый воздух», про который уже говорилось. Непосредственно работы по модернизации электросетей начнутся с 2024 года.

По его словам, уже направлено на эти цели более 500 миллионов рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 декабря произошло нарушение электроснабжения в кварталах со 117 по «124. При этом в некоторых кварталах проблемы с электроэнергией возникли ещё с 10 утра.

В Улан-Удэ в 6 утра 13 декабря было почти минус 34 градуса.