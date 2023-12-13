В Улан-Удэ проверку из-за крупной аварии на электросетях начали следователи

Действиям энергетиков будет дана правовая оценка
Следователи СК начали доследственную проверку по факту аварии на электросетях в 100-х кварталах Улан-Удэ.
«В телеграм-каналах, социальных сетях и СМИ размещены публикации об аварии на электросетях. Из них следует, что 12 декабря в результате двух порывов на кабельной линии в районе подстанции «Южная» прекращена подача электроэнергии жителям 117-124 микрорайонов города; без электроснабжения остались около 1800 человек. Также сообщаются сведения, что сетевой организацией к ремонтным работам своевременно не привлечены необходимые силы и средства, и лишь спустя 12 часов на месте аварии появилось достаточное количество работников и техники, которые приступили к ремонту сетей. С учетом крайне низкой температуры окружающего воздуха возникла угроза для жизни и здоровья жителей частных домовладений, где используется электрическая система отопления», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Следственный отдел по Октябрьскому району установит все обстоятельства происшествия. Действиям (бездействию) работников сетевой организации из числа руководства, ответственным за своевременные меры по устранению аварии на электросетях, будет дана правовая оценка.
Авария на электросетях в 100-х кварталах Улан-Удэ произошла во второй половине 12 декабря. Без света почти сутки оставались 101, 102, 117, 118,119, 121, 122, 123, 124, 125 микрорайоны. По уточнённым данным, которые привели в правительстве Бурятии, под отключение попали 2100 человек, а также социальные объекты – школа и детский сад.
В течение всей ночи энергетики работали на месте аварии. По данным мэрии, привлечено 9 аварийных бригад, 10 единиц техники, 30 человек. Для подачи электроэнергии были привезены шесть электрогенераторов из Гусиноозёрска, Тарбагатая, Каменска и городских сетей, а также «Водоканала». Это позволило к 5 утра подать напряжение на 15 подстанций из 26 отключенных. Сейчас продолжается подключение ещё 11 подстанций, которые были без напряжения.
Работы продолжаются. По прогнозам энергетиков, на полное восстановление электроснабжения потребуется ещё один-два часа.
Причиной аварии стало повреждение кабеля в двух местах. Установлено, что технически повреждения не зависимы друг от друга. Поэтому места порывов было сложно найти под промёрзшей землей.
- Правительство Бурятии держит на контроле эту ситуацию. Работы продолжаются и сейчас туда перенаправлены дизельные передвижные станции. Собрали резервную схему для подачи напряжения, то есть максимальное количество потребителей сейчас подключены. Всех оставшихся, а это около 150 человек, планируется подключить сегодня после 12:00, - сообщил замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Владимир Кружихин.
- Прорыв кабеля - это последствие, а не причина нарушения. Настоящая причина - огромный перегруз электросети. Многие перешли на электроотопление, не согласовав с энергетиками увеличение мощности, и когда ударили аномальные морозы, а жители включили электрокотлы, энергооборудование не выдержало такой нагрузки. После включения необходимо очень рационально подходить к включению электрооборудования. Если в доме есть печь, лучше отапливать ею. Энергоёмкие приборы рекомендуется включать как можно реже, особенно в часы пик. Ведь если сеть окажется перегруженной, все может повториться, - призвали в Бурятэнерго.
На время ликвидации аварии для местных жителей открыли временный пункт обогрева – гимназии №108. Там можно выпить горячий чай. Пункт обогрева открыт для всех.
В Улан-Удэ проверку из-за крупной аварии на электросетях начали следователи
Происшествия, Фото:
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