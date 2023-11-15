Перерасчёт сделали после вмешательства прокуратуры
В Бурятии после вмешательства прокуратуры 144 медикам Гусиноозёрской центральной районный больницы произвели перерасчёт оплаты отпусков.
- В ходе проверки было установлено, что в текущем году при расчёте отпускных работникам больницы не в полном объёме были учтены выплаты, произведённые в 2022 году. Это повлекло образование задолженности по оплате отпуска в сумме 833 тысяч рублей, - сообщила прокуратура Бурятии.
По представлению Гусиноозёрского межрайонного прокурора 144 работникам произведён перерасчёт, сейчас медицинскому персоналу средства выплачены.
Главный врач привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».
В Бурятии более 140 медикам больницы не полностью выплатили отпускные
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