В Бурятии более 140 медикам больницы не полностью выплатили отпускные

Перерасчёт сделали после вмешательства прокуратуры



В Бурятии после вмешательства прокуратуры 144 медикам Гусиноозёрской центральной районный больницы произвели перерасчёт оплаты отпусков.



- В ходе проверки было установлено, что в текущем году при расчёте отпускных работникам больницы не в полном объёме были учтены выплаты, произведённые в 2022 году. Это повлекло образование задолженности по оплате отпуска в сумме 833 тысяч рублей, - сообщила прокуратура Бурятии.



По представлению Гусиноозёрского межрайонного прокурора 144 работникам произведён перерасчёт, сейчас медицинскому персоналу средства выплачены.



Главный врач привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».



