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В Улан-Удэ закроют железнодорожный переезд

В Улан-Удэ закроют железнодорожный переезд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ограничения для движения транспорта будут действовать в ночь с 18 на 19 октября

С 18 октября с 22:00 в Улан-Удэ, на перегоне Заудинский – Медведчиково на железнодорожном переезде 5662 км будут производиться неотложные ремонтно-путевые работы. Движение через переезд в посёлке Силикатный будет ограничено на одну ночь.

- Переезд для автотранспортных средств будет закрыт до 19 октября, до 6:00, - сообщает руководство Улан-Удэнской дистанции пути.

Объезд автотранспорта будет производиться через посёлок Вахмистрово.
Улан-Удэ железнодорожные переезды

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