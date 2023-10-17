Ограничения для движения транспорта будут действовать в ночь с 18 на 19 октября
С 18 октября с 22:00 в Улан-Удэ, на перегоне Заудинский – Медведчиково на железнодорожном переезде 5662 км будут производиться неотложные ремонтно-путевые работы. Движение через переезд в посёлке Силикатный будет ограничено на одну ночь.
- Переезд для автотранспортных средств будет закрыт до 19 октября, до 6:00, - сообщает руководство Улан-Удэнской дистанции пути.
Объезд автотранспорта будет производиться через посёлок Вахмистрово.
В Улан-Удэ закроют железнодорожный переезд
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