Он продлится до 26 октября
В связи с повышением пожарной опасности с 12 по 26 октября в городе Братск Иркутской области введён особый противопожарный режим.
На этот период устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.
- В Братске вводится полный запрет на посещение гражданами лесов, розжиг костров, сжигание мусора и сухой растительности. Открытый огонь- под запретом. Создан оперативный штаб. Органы управления города Братска переведены в режим «Повышенной готовности», - сообщили в управлении МЧС России по Иркутской области.
В этот период в регионе установился наивысший класс пожарной опасности в лесах.
- В условиях сильного ветра остановить огонь практически невозможно, -добавили сотрудники МЧС и рекомендовали неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.
За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано семь ландшафтных пожаров на территории Братска, горела сухая растительность. Суммарная площадь пожаров - около двух гектаров.
В Братске ввели особый противопожарный режим
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