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В Братске ввели особый противопожарный режим

В Братске ввели особый противопожарный режим
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Он продлится до 26 октября

В связи с повышением пожарной опасности с 12 по 26 октября в городе Братск Иркутской области введён особый противопожарный режим.

На этот период устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.

- В Братске вводится полный запрет на посещение гражданами лесов, розжиг костров, сжигание мусора и сухой растительности. Открытый огонь- под запретом. Создан оперативный штаб. Органы управления города Братска переведены в режим «Повышенной готовности», - сообщили в управлении МЧС России по Иркутской области.

В этот период в регионе установился наивысший класс пожарной опасности в лесах.

- В условиях сильного ветра остановить огонь практически невозможно, -добавили сотрудники МЧС и рекомендовали неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.

За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано семь ландшафтных пожаров на территории Братска, горела сухая растительность. Суммарная площадь пожаров - около двух гектаров.



Братск Иркутская область противопожарный режим

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