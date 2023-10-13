В Братске ввели особый противопожарный режим

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Он продлится до 26 октября



В связи с повышением пожарной опасности с 12 по 26 октября в городе Братск Иркутской области введён особый противопожарный режим.



На этот период устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.



- В Братске вводится полный запрет на посещение гражданами лесов, розжиг костров, сжигание мусора и сухой растительности. Открытый огонь- под запретом. Создан оперативный штаб. Органы управления города Братска переведены в режим «Повышенной готовности», - сообщили в управлении МЧС России по Иркутской области.



В этот период в регионе установился наивысший класс пожарной опасности в лесах.



- В условиях сильного ветра остановить огонь практически невозможно, -добавили сотрудники МЧС и рекомендовали неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.



За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано семь ландшафтных пожаров на территории Братска, горела сухая растительность. Суммарная площадь пожаров - около двух гектаров.







