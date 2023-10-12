12 октября

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В Прибайкалье завершают работы по благоустройству общественных территорий

В Прибайкалье завершают работы по благоустройству общественных территорий
Общество,  Фото:администрация Прибайкальского района
Благоустраивались Турунтаево, Ильинка, Татаурово, Таловка, Турка и Гурулёво

Работы по благоустройству общественных территорий в Прибайкальском районе Бурятии близятся к завершению. В рамках реализации федерального проекта району была выделена сумма в размере более 8,5 млн рублей для благоустройства дворов. Эта сумма была использована для благоустройства пяти дворовых и трёх общественных территорий. В программе участвовали пять поселений: Турунтаево, Ильинка, Татаурово, Таловка и Турка.

Так, в Турунтаево было завершено благоустройство четырёх дворовых территорий на сумму более 3,3 млн рублей. В Ильинке на данный момент продолжаются работы по благоустройству дворовой территории. Затраты на эти работы составят 1,250 млн рублей. Один подрядчик уже завершил работы, другие подписали дополнительное соглашение до 31 октября этого года.

В рамках программы было благоустроено также три общественных территории: в Татаурово, Турке и Таловке. В селе Татаурово на улице Механизаторов, 9 построено ограждение детской площадки. В селе Турка на улице Школьная, 46 установлено и окрашено ограждение детской площадки. В селе Таловка на Садовой улице возле дома 8 создана сцена с навесом, установлены скамейки и урны, а также проложена тротуарная плитка и освещение.

В текущем году в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» Прибайкальским районом были благоустроены три территории на сумму более 16,96 млн рублей. В селе Ильинка по улице Павлова, 9г построена детская площадка «Медиум». В селе Турунтаево на улице Советская, 46а появилась детская площадка «Минимал». В селе Гурулёво на улице Центральная, 13 была также завершена детская площадка «Минимал».

- Напомним, что в планах на 2024 год – благоустройство шести дворовых и четырёх общественных территорий в Прибайкальском районе. По результатам рейтингового голосования в мае были определены следующие общественные территории: в Турунтаево по адресу Спортивная, 9 – создание сцены; в Татаурово на улице Школьная, 20 – благоустройство спортивной площадки; в Ильинке – благоустройство территории кладбища; в Турке на улице Школьная, 46 – создание спортивной площадки, - сообщает Прибайкальская районная администрация.
Прибайкальский район благоустройство Бурятия

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