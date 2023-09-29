В Улан-Удэ начали откачивать воду из фонтанов

Первые фонтаны опустеют в парке «Юбилейный»
В улан-удэнском парке «Юбилейный» начались работы по откачке воды из фонтана.
- Всё лето фонтаны радовали горожан и гостей столицы, но в преддверии холодов их нужно вовремя «законсервировать». В случае резкого перепада или отрицательной температуре нагрузка на трубопроводы возрастает, и они могут повредиться, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Работать фонтаны в парках начнут в начале мая после установления постоянных плюсовых температур.
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