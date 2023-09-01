В райцентре в Бурятии разбирают здание у аэропорта











Жители Курумкана обратили внимание на то, что здание, расположенное возле местного аэропорта, постепенно разбирают. Они задались вопросом, кому это понадобилось и заявили, что власти бездействуют.- Администрация на это не реагирует. Строили для того, чтобы кто-то разобрал? – поинтересовались сельчане в группе «Курумкан-инфо.24/7». – Можно передать здание метеостанции, которая находится в старом помещении, не соответствующем требованиям.Глава Курумканского района Леонид Будаев пояснил: это самое здание ещё более десяти лет назад построило частное лицо для последующей продажи обслуживающей авиакомпании.- На тот момент, как мы знаем, договорённости о покупке не достигли, – подчеркнул руководитель муниципального образования и пообещал связаться с владельцем постройки, чтобы прояснить ситуацию.