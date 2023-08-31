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В Бурятии жителей села возмутило внезапное исчезновение лавочек

В Бурятии жителей села возмутило внезапное исчезновение лавочек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти пообещали вернуть их на место сразу после ремонта

Жители прибайкальского села Турунтаево сообщили, что в центре населённого пункта недавно куда-то исчезли лавочки. Люди хотели посидеть там и передохнуть, но ничего не вышло.

- Сказали, что молодёжь постоянно ломает и поэтому убрали. Всё заросло крапивой – даже стыдно. У нас ведь есть ТОСы. Что, нельзя цветы посадить? Мамам с детьми присесть негде. Что за беспредел? Почему никто ничего не делает с этим безобразием? – возмутились сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Замглавы сельского поселения «Турунтаевское» Павел Вербицкий отметил, что от лишней растительности избавляются по мере её появления.

- Сейчас все газоны скошены. Крапивы нет нигде. Скамейки после ремонта установят на прежнем месте, – подчеркнул он.
благоустройство жалоба

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