Власти пообещали вернуть их на место сразу после ремонта
Жители прибайкальского села Турунтаево сообщили, что в центре населённого пункта недавно куда-то исчезли лавочки. Люди хотели посидеть там и передохнуть, но ничего не вышло.
- Сказали, что молодёжь постоянно ломает и поэтому убрали. Всё заросло крапивой – даже стыдно. У нас ведь есть ТОСы. Что, нельзя цветы посадить? Мамам с детьми присесть негде. Что за беспредел? Почему никто ничего не делает с этим безобразием? – возмутились сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Замглавы сельского поселения «Турунтаевское» Павел Вербицкий отметил, что от лишней растительности избавляются по мере её появления.
- Сейчас все газоны скошены. Крапивы нет нигде. Скамейки после ремонта установят на прежнем месте, – подчеркнул он.
В Бурятии жителей села возмутило внезапное исчезновение лавочек
Общество, Фото:
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