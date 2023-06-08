В Чите на госпраздниках будут стрелять из пушки

Первый полуденный выстрел забайкальцы услышат уже 12 июня



Полуденный выстрел из пушки на Титовской сопке будет звучать в Чите в дни пяти государственных праздников. Об этом 7 июня порталу «Культура 75» рассказала заместитель министра культуры Забайкалья Алёна Ячменёва.



Гаубицу Д-30 планируют поставить на пустыре возле смотровой площадки на Титовской сопке. Место для планируемой пушки облагородят, здесь поставят ограждения, сделают тротуар и бордюры.



Как пояснили организаторы, полуденный выстрел будет звучать ровно в 12:00 в День защитника Отечества 23 февраля, День Победы 9 мая, День России 12 июня, День воинской славы 3 сентября и День народного единства 4 ноября.



Выстрел холостыми патронами будет в сторону города. В это же время на площадке будет звучать гимн, а караул поднимет флаг. Подобные пушки и традиции полуденных выстрелов уже есть в Севастополе, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Кронштадте.



