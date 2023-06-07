В Бурятии назвали сроки проведения «Байкальского ветра»
Межрегиональный фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер» пройдёт в Бурятии с 11 по 13 августа. Местом проведения станет коса Посольского сора.
- Впервые фестиваль прошёл летом 2008 года и проводится в наиболее благоприятное для отдыха время – в середине августа. В этом спортивном празднике традиционно принимают участие представители регионов Сибири, Дальнего Востока, центральной части России, - сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».
Скоро станет известно о планируемых спортивных мероприятиях фестиваля. Кроме этого, в рамках «Байкальского ветра» с 7 августа стартует 7-дневный сёрфинг-лагерь «Дети воды» в Кабанском районе, в селе Посольское. Для взрослых с 10 по 13 августа также проведут лагерь «Sup Camp Baikal». Участники лагерей примут участие в соревнованиях во время проведения фестиваля.
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На Байкале вновь состоится фестиваль водных видов спорта
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