06 июня

05 июня

Популярное

В Улан-Удэ соберутся агроэкологические объединения Бурятии

В Улан-Удэ соберутся агроэкологические объединения Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Участниками слёта станут учащиеся

В столице Бурятии пройдёт региональный слёт-конкурс агроэкологических объединений республики. Мероприятие проводится с 28 по 30 июня на базе БГСХА имени В.Р. Филиппова.

- Слёт проводится с целью выявления, поддержки и развития лучших практик агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций региона для подготовки кадрового резерва в сфере актуальных и перспективных профессий в области сельскохозяйственного производства, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ.

Участниками станут команды агрообъединений обучающихся образовательных организаций Бурятии в возрасте с 14 до 17 лет, сформированные с учётом программы и условий проведения слёта. Состав команды: 9 обучающихся (по одному на каждую номинацию) и руководитель – педагог (всего – 10 человек).

Конкурсная программа слёта включает: командный конкурс «Лучшее агрообъединение» и индивидуальный конкурс «Я – профессионал». Конкурс «Я – профессионал» проводится в два этапа: практический и теоретический по следующим номинациям: «Агрономия», «Животноводство», «Коневодство», «Ландшафтный дизайн», «Овощеводство», «Организация сельского хозяйства», «Рационализаторы и изобретатели», «Садоводство» и «Технология».

Для участия в слёте в срок до 10 июня направляется заявка на участие, заверенная печатью и подписью электронном виде на электронную почту: [email protected] c пометкой: «Заявка на Слёт агрообъединений Республики Бурятия».

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия слёт слет агроэкология школа ссузы сельское хозяйство экология

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открылись «Парки здоровья»
В Улан-Удэ открылись «Парки здоровья»
Общество, 06.06.2023
Горожан приобщат к здоровому образу жизни
В Бурятии подъезд к Онохою планируют заасфальтировать к августу
В Бурятии подъезд к Онохою планируют заасфальтировать к августу
Общество, 06.06.2023
Также в Заиграевском районе идут работы в селе Усть-Брянь
Бурятский борец стал лучшим в алтайской борьбе
Бурятский борец стал лучшим в алтайской борьбе
Общество, 06.06.2023
Команда республике приняла участие в межрегиональном фестивале
На Байкальском ЦБК дан старт ликвидации накопленного экологического вреда
На Байкальском ЦБК дан старт ликвидации накопленного экологического вреда
Общество, 06.06.2023
Проект планируют завершить в течение четырёх лет
Улан-Удэ стал победителем смотра «Минии тоонто – Моя малая Родина»
Улан-Удэ стал победителем смотра «Минии тоонто – Моя малая Родина»
Общество, 06.06.2023
Город выиграл главный приз в размере 500 000 рублей
В Бурятии соревновались в водном туризме
В Бурятии соревновались в водном туризме
Общество, 06.06.2023
В общекомандном зачёте победила СОШ Селенгинского района и турклуб «Азимут»
В Чите возобновят полёты в Хайлар и Пекин
В Чите возобновят полёты в Хайлар и Пекин
Общество, 06.06.2023
Международный авиарейс вновь запустят в конце июня
В Иркутске выполнили вторую трансплантацию сердца
В Иркутске выполнили вторую трансплантацию сердца
Общество, 06.06.2023
Это первая пересадка сердца, сделанная иркутскими врачами самостоятельно
В Бурятии ищут управу на кусачих собак
В Бурятии ищут управу на кусачих собак
Общество, 06.06.2023
Общественники призвали ужесточить контроль за тратами на их отлов
Легкоатлеты Бурятии успешно выступили на первенстве и чемпионате ДФО
Легкоатлеты Бурятии успешно выступили на первенстве и чемпионате ДФО
Общество, 06.06.2023
Сборная республики привезла 13 медалей соревнований
Бурятская спортсменка стала призёром первенства мира по универсальному бою
Бурятская спортсменка стала призёром первенства мира по универсальному бою
Общество, 06.06.2023
Представительница Кяхтинского района выиграла «бронзу» турнира
Жители Бурятии берут под опеку одиноких пенсионеров
Жители Бурятии берут под опеку одиноких пенсионеров
Общество, 06.06.2023
Каждый год в республике появляется более двух десятков таких семей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^