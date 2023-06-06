Участниками слёта станут учащиеся
В столице Бурятии пройдёт региональный слёт-конкурс агроэкологических объединений республики. Мероприятие проводится с 28 по 30 июня на базе БГСХА имени В.Р. Филиппова.
- Слёт проводится с целью выявления, поддержки и развития лучших практик агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций региона для подготовки кадрового резерва в сфере актуальных и перспективных профессий в области сельскохозяйственного производства, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ.
Участниками станут команды агрообъединений обучающихся образовательных организаций Бурятии в возрасте с 14 до 17 лет, сформированные с учётом программы и условий проведения слёта. Состав команды: 9 обучающихся (по одному на каждую номинацию) и руководитель – педагог (всего – 10 человек).
Конкурсная программа слёта включает: командный конкурс «Лучшее агрообъединение» и индивидуальный конкурс «Я – профессионал». Конкурс «Я – профессионал» проводится в два этапа: практический и теоретический по следующим номинациям: «Агрономия», «Животноводство», «Коневодство», «Ландшафтный дизайн», «Овощеводство», «Организация сельского хозяйства», «Рационализаторы и изобретатели», «Садоводство» и «Технология».
Для участия в слёте в срок до 10 июня направляется заявка на участие, заверенная печатью и подписью электронном виде на электронную почту: [email protected] c пометкой: «Заявка на Слёт агрообъединений Республики Бурятия».
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ соберутся агроэкологические объединения Бурятии
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