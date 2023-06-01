На ЕГЭ по профильной математике пришли 1 789 человек
Сегодня, 1 июня, в Бурятии выпускники сдают сразу два ЕГЭ по математике: базового и профильного уровней. Экзамены стартовали в 10:55.
Как сообщили в минобрнауки Бурятии, на ЕГЭ по профильной математике зарегистрировались 1 836 участников, а явились 1 789 человек. На ЕГЭ по базовой математике зарегистрировались 3 505 школьников, а явились 3 467 человек.
Для проведения экзамена задействовано 56 пунктов.
ЕГЭ по базовой математике пишут 3 часа. В работе 21 задание. А вот на профильный уровень выделено 3 часа 55 минут. За это время нужно решить 18 заданий.
В свою очередь, для сдачи государственного выпускного экзамена (ГВЭ) было зарегистрировано 104 человека, а явилось 95 участников. Этот экзамен – для детей-инвалидов, учащихся в специальных учебных заведениях закрытого типа и некоторых других. Он значительно проще, чем привычные экзамены. Однако баллы ГВЭ не засчитываются при поступлении в вуз или колледже. Тем не менее, сдавшие ГВЭ и получившие аттестат о среднем образовании выпускники могут подавать документы в вуз. В этом случае, правда, им придётся проходить дополнительные испытания.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 мая состоялся ЕГЭ по русскому языку. В Бурятии он прошёл без сбоев, в штатном режиме.
В Бурятии сдают ЕГЭ по математике базового и профильного уровней
Общество, Фото:
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