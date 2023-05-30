В Бурятии ЕГЭ по русскому языку прошёл без сбоев

Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов



29 мая состоялся ЕГЭ по русскому языку. В Бурятии прошёл без сбоев, в штатном режиме, сообщили в минобрнауки республики.



Русский язык – самый массовый экзамен, на участие в нем было зарегистрировано более пяти тысяч человек. Для проведения экзамена было задействовано 56 экзаменационных пунктов.



Все пункты проведения ЕГЭ были протестированы перед началом экзаменов с целью выявления подозрительных предметов. Проверены и прилегающие территории.



Русский язык – один из двух обязательных учебных предметов. Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 16 июня.



Основной период ЕГЭ продолжат 1 июня экзамены по базовой и профильной математике.

