Жене и детям погибшего на СВО мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества



42-летнего Анатолия Чепайкина из Еравнинского района посмертно наградили орденом Мужества. Наш земляк погиб 16 ноября при исполнении служебного долга во время специальной военной операции на Украине, сообщается в вайбер-группе «Еравна-инфо.24/7». Высокую награду накануне вручили его супруге и детям.



Анатолий Григорьевич родился 27 февраля 1980 года. Он был третьим ребёнком в семье. Учился в СОШ № 2 в еравнинском селе Сосново-Озёрское. В 1989-ом вместе с родителями переехал в Петропавловку, а в 1993-ем они вернулись назад.



Окончив школу в 1995-ом, поступил в СПТУ 31 и выучился там на тракториста-машиниста широкого профиля и водителя категории «C». Затем ушёл в армию. Служил в городе Бикин в Хабаровском крае. В 2000-м демобилизовался в звании сержанта.



Проработав после армии водителем, переехал в Улан-Удэ и трудился в разных организациях. В 2008-ом опять перебрался в родное село и устроился там водителем грузовых автомобилей. В сентябре 2022-го попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и отправился на СВО.



У Анатолия Чепайкина осталось двое детей – дочка и сын. В последний путь его проводили 26 ноября.

