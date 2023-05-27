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Жене и детям погибшего на СВО мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества

Жене и детям погибшего на СВО мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества
Общество,  Фото:«Еравна-инфо.24/7»
К высокой награде его представили посмертно

42-летнего Анатолия Чепайкина из Еравнинского района посмертно наградили орденом Мужества. Наш земляк погиб 16 ноября при исполнении служебного долга во время специальной военной операции на Украине, сообщается в вайбер-группе «Еравна-инфо.24/7». Высокую награду накануне вручили его супруге и детям.

Анатолий Григорьевич родился 27 февраля 1980 года. Он был третьим ребёнком в семье. Учился в СОШ № 2 в еравнинском селе Сосново-Озёрское. В 1989-ом вместе с родителями переехал в Петропавловку, а в 1993-ем они вернулись назад.

Окончив школу в 1995-ом, поступил в СПТУ 31 и выучился там на тракториста-машиниста широкого профиля и водителя категории «C». Затем ушёл в армию. Служил в городе Бикин в Хабаровском крае. В 2000-м демобилизовался в звании сержанта.

Проработав после армии водителем, переехал в Улан-Удэ и трудился в разных организациях. В 2008-ом опять перебрался в родное село и устроился там водителем грузовых автомобилей. В сентябре 2022-го попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и отправился на СВО.
 
У Анатолия Чепайкина осталось двое детей – дочка и сын. В последний путь его проводили 26 ноября.
орден Мужества награда

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