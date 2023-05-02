Точную дату уточнят в ходе переговоров с китайской стороной
Очные переговоры делегации правительства Забайкальского края и народного правительства Маньчжурии по работе международных автомобильного и железнодорожного пунктов пропуска прошли 29 апреля.
В ходе встречи обсуждались вопросы деятельности МАПП и ЖДПП «Забайкальск»: перевод грузового направления на круглосуточный режим работы, увеличение пропускной способности пунктов, реконструкции, возобновление работы свободной торговой зоны в Маньчжурии, создание международной территории опережающего развития (МТОР), строительство ленточных конвейеров.
- После многолетнего перерыва, связанного с пандемией, были возобновлены очные контакты правительства Забайкалья с правительством Маньчжурии. Нас встретили как старых долгожданных друзей. После обсуждения на переговорах было найдено взаимопонимание и поддержка практически по всем вопросам совещания. А по итогам встречи были достигнуты договорённости о продолжении сотрудничества и проведении регулярных встреч, - рассказал замминистра планирования и развития Забайкалья Станислав Матвеев.
Он отметил, что китайская сторона поддержала предложение министерства планирования о переводе МАПП «Забайкальск» на круглосуточный режим работы. Точная дата перевода будет уточняться по итогам дальнейших переговоров, сообщает пресс-служба ведомства.
МАПП «Забайкальск» переведут на круглосуточный режим работы
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