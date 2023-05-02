МАПП «Забайкальск» переведут на круглосуточный режим работы

Общество, Фото: пресс-служба минпланирования Забайкалья

Точную дату уточнят в ходе переговоров с китайской стороной



Очные переговоры делегации правительства Забайкальского края и народного правительства Маньчжурии по работе международных автомобильного и железнодорожного пунктов пропуска прошли 29 апреля.



В ходе встречи обсуждались вопросы деятельности МАПП и ЖДПП «Забайкальск»: перевод грузового направления на круглосуточный режим работы, увеличение пропускной способности пунктов, реконструкции, возобновление работы свободной торговой зоны в Маньчжурии, создание международной территории опережающего развития (МТОР), строительство ленточных конвейеров.



- После многолетнего перерыва, связанного с пандемией, были возобновлены очные контакты правительства Забайкалья с правительством Маньчжурии. Нас встретили как старых долгожданных друзей. После обсуждения на переговорах было найдено взаимопонимание и поддержка практически по всем вопросам совещания. А по итогам встречи были достигнуты договорённости о продолжении сотрудничества и проведении регулярных встреч, - рассказал замминистра планирования и развития Забайкалья Станислав Матвеев.



Он отметил, что китайская сторона поддержала предложение министерства планирования о переводе МАПП «Забайкальск» на круглосуточный режим работы. Точная дата перевода будет уточняться по итогам дальнейших переговоров, сообщает пресс-служба ведомства.



