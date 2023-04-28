Соперниками станут учащиеся общеобразовательных организаций
29 апреля в Улан-Удэ состоятся финальные республиканские соревнования «Чудо-шашки» по шашкам среди обучающихся общеобразовательных организаций. Соревнования проведут в городском шахматном клубе.
К участию допускаются команды, состоящие из обучающихся одной общеобразовательной организации в количестве 4 человек (3 мальчика и 1 девочка) не старше 14 лет (2009 г.р. и младше). Допускается участие девочек вместо мальчиков.
Предварительные заявки необходимо отправить на электронную почту: [email protected] Регистрация участников пройдёт 29 апреля с 9:30 до 10:00, сообщает федерация шашек РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проведут республиканский турнир по шашкам
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