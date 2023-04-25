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В Бурятии меняется расписание движения некоторых пригородных поездов

В Бурятии меняется расписание движения некоторых пригородных поездов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также изменения коснутся нескольких электричек в Иркутской области

В связи с началом работ по ремонту железнодорожного полотна на Восточно-Сибирской магистрали с 25 апреля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов.

Так, в Бурятии на участке Татаурово – Мостовой 25 апреля и 2 мая изменится расписание поезда №6621 сообщением Улан-Удэ – Таловка; 26 апреля и 3 мая – расписание электропоездов №6618 Таловка – Улан-Удэ, №6631 Улан-Удэ – Мысовая, №6632 Мысовая – Улан-Удэ, №6637 Улан-Удэ – Мысовая; 28 апреля и 5 мая – расписание пригородного электропоезда №6638 Мысовая – Улан-Удэ; 29 апреля и 6 мая – расписание поездов №6612 Таловка – Улан-Удэ, №6621 Улан-Удэ – Таловка, №6627 Улан-Удэ – Таловка и №6611 Улан-Удэ – Таловка.

Разница с действующим расписанием составит от 16 минут до 1 часа 32 минут.

В Иркутской области в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Тыреть – Залари 25 и 28 апреля изменится расписание пригородного электропоезда №6103 Кая – Зима. Разница с действующим расписанием составит от 5 до 45 минут.

На участке Подкаменная – Большой Луг 2 и 5 мая изменится расписание электропоезда №6320 Иркутск-Сортировочный – Глубокая. Поезд будет отправляться и прибывать на конечную станцию на 1 час 10 минут раньше действующего расписания.

Кроме того, с 1 мая на участке Коршуниха-Ангарская – Лена вносится изменение в маршруты курсирующих здесь электропоездов. Так, с 1 мая по 29 сентября ежедневно, кроме субботы и воскресенья, поезд №6063 Лена – Коршуниха назначается сообщением Лена-Восточная – Коршуниха, а поезд №6068 Семигорск – Лена назначается сообщением Семигорск – Лена-Восточная. С 1 мая по 30 сентября ежедневно поезд №6047 Лена – Коршуниха назначается сообщением Лена-Восточная – Коршуниха, а поезд №6064 Коршуниха – Лена назначается сообщением Коршуниха – Лена-Восточная. С 6 мая по 30 сентября по субботам и воскресеньям поезд №6063 Лена – Семигорск назначается сообщением Лена-Восточная – Семигорск, а поезд №6068 Ручей – Лена назначается сообщением Ручей – Лена-Восточная.

Пригородные поезда следуют со всеми остановками, предусмотренными расписанием, сообщает пресс-служба ВСЖД.
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