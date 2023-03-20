Над Бурятией нависла угроза САП из соседнего Забайкалья

Специалисты рассказали, как уберечь лошадей от опасной заразы
В феврале в соседнем Забайкальском крае зафиксировали эпизоотический очаг САПа лошадей. Это особо опасное инфекционное заболевание, при котором на внутренних органах и коже животных вначале образуются узелки, а затем – и гнойные язвы.
Во внешнюю среду возбудитель инфекции попадает истечениями из носовой полости, с мокротой при кашле и гноем из кожных язв, а также с экскрементами. Заражение происходит алиментарным (через продукты, предметы) путём. Инкубационный (бессимптомный) период длится до полугода.
Согласно требованиям ветеринарного законодательства, все больные животные, оказавшиеся близ очага, подлежат изъятию и уничтожению бескровным методом. До революции САП был широко распространён в России. В первые годы советской власти с болезнью начали активно бороться – в частности, разработали плановые противосапные мероприятия, которые начали активно проводить с 1924 года. В итоге в1940-ом заразу удалось окончательно ликвидировать.
В Бурятии ежегодно проводятся конноспортивные мероприятия с участием лошадей из разных российских регионов и сопредельных стран. Кроме того, животные из нашей республики также регулярно участвуют в скачках в других субъектах, в том числе – в Забайкальском крае.
Поскольку риск заражения довольно высок, а эффективные методы борьбы с САПом отсутствуют, жителей РБ призывают соблюдать меры предосторожности. Первая – приобретать и продавать лошадей следует только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Нужно ежедневно осматривать коней и своевременно проводить лабораторно-диагностические исследования, а также обработку помещений, где они содержатся.
Всех восприимчивых к САПу животных до передачи другим хозяйствам, отправки на выставки, на спортивные состязания и до убоя на мясо нужно обследовать на САП и сделать им маллеинизацию (диагностическую пробу с маллеином для выявления болезни). При подозрении на него необходимо тут же известить об этом ветеринарную службу.
Над Бурятией нависла угроза САП из соседнего Забайкалья
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