Бурятия оказалась в лидерах по безработице

На трудоустройство у жителей республики уходит примерно восемь месяцев







Агентство РИА Рейтинг составило рейтинг российских регионов по уровню безработицы. В среднем по стране этот показатель в четвёртом квартале (с октября по декабрь) 2022-го составил 3,7%. Всего в РФ, по официальным данным, насчитывается менее трёх миллионов человек, не имеющих постоянного источника дохода.- Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда на Камчатке, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Труднее всего найти работу жителям Дагестана, Северной Осетии и Ингушетии, – говорится в исследовании.Бурятия среди 85 субъектов (данных по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям пока нет) оказалась на 71 месте, то есть попала в топ-15 регионов с низким уровнем безработицы. Под конец 2022 года он достиг 6,2% и по сравнению с 2021-ым снизился на 2,7%. При этом на поиск работы у жителей республики уходит в среднем 8 месяцев.Соседний Забайкальский край оказался на 76-ой строчке (7,8%), Иркутская область – на 65-ой (4,5%). В целом безработных стало меньше в 76 регионах, ещё в шести их число, напротив, увеличилось, и в трёх осталось прежним.