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В Бурятии в этом году собираются благоустроить 181 пространство

В Бурятии в этом году собираются благоустроить 181 пространство
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы пройдут в 23 муниципальных образованиях республики

В 2023 году на территории Бурятии планируется благоустроить 181 территорию: 85 общественных и 96 дворовых территорий.

- В этом году обновлённые парки, скверы, аллеи, площади, бульвары появятся в 23 муниципальных образованиях Бурятии. Среди наиболее значимых пространств, которые будут облагорожены, сквер «Пионерский» в г. Гусиноозёрск, сквер «Юбилейный» в г. Закаменск, сквер «Яблоневый» в г. Улан-Удэ, городской парк г. Северобайкальск. Работы планируется начать уже во втором квартале, – отметила Маргарита Жаркова, заместитель руководителя проектной дирекции Минстроя России.

С 2017 года в Бурятии благоустроено более 1400 пространств, включая 210 территорий, благоустроенных в прошлом году, 94 из них – общественные и 116 – дворовые. Лидерами по благоустройству стали город Улан-Удэ, Кабанский и Заиграевский районы.

Кроме этого, республика является активным участником всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В период с 2018 по 2022 год регионом было подано 17 конкурсных заявок для участия в конкурсе. 7 проектов благоустройства стали победителями.

- За 6 лет в республике, благодаря федеральной программе, мы благоустроили более пятисот парков и скверов и более 850 дворовых территорий. В этом году Бурятия получит ещё 155 млн рублей на создание комфортной городской среды в малых городах. Республика победила в седьмом всероссийском конкурсе лучших проектов. К примеру, город Гусиноозёрск Селенгинского района республики – неоднократный победитель этого конкурса. Прошлый год не стал исключением. На данный момент идёт второй этап работ. Первым этапом была выбрана территория, проголосовали 4965 человек, из них абсолютное большинство голосов жители отдали за территорию центрального парка. Сейчас обсуждаются и согласовываются первые предпроектные решения данного городского центрального парка, – рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

Следует отметить, что работы по благоустройству городской среды в пяти малых городах и исторических поселениях, которые стали победителями в 2022 году на сегодня завершены. Благоустроены следующие объекты:
- проект благоустройства общественных территорий центральной части города Бабушкин в рамках концепции «Черничные ночи» (победитель в категории «Малые города до 20 тыс. человек»);
- проект прибрежного парка на берегу озера Байкал в городе Северобайкальск (победитель в категории «Малые города от 20 до 50 тыс. человек»);
- проект «Благоустройство сквера и бульвара» в г. Гусиноозерск (победитель в категории «Малые города от 20 до 50 тыс. человек»);
- проект «Благоустройство по ул. Титова» города Закаменска (победитель в категории «Малые города до 20 тыс. человек»);
- проект «Центральная часть города» в г. Кяхта (победитель в категории «Исторические поселения»).

Два проекта-победителя находятся в процессе реализации. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ со ссылкой на Минстрой России.

благоустройство Бурятия

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