В Бурятии колония будет поставлять пиломатериалы для стройки

Общество, Фото: УФСИН по РБ

В районе будут возводить дом культуры и детсад



В Мухоршибирском районе Бурятии состоялась рабочая встреча главы муниципального образования Владимира Молчанова с начальником лечебно-исправительного учреждения №5 Сергеем Зандаковым.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы поставки пиломатериалов для строительства сельского дома культуры в улусе Зандин и детского сада в селе Подлопатки Мухоршибирского района.



- Достигнута договорённость о проведении встреч с руководителями подрядных организаций, которые будут осуществлять строительство и капитальный ремонт данных объектов, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

