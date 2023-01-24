В районе будут возводить дом культуры и детсад
В Мухоршибирском районе Бурятии состоялась рабочая встреча главы муниципального образования Владимира Молчанова с начальником лечебно-исправительного учреждения №5 Сергеем Зандаковым.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы поставки пиломатериалов для строительства сельского дома культуры в улусе Зандин и детского сада в селе Подлопатки Мухоршибирского района.
- Достигнута договорённость о проведении встреч с руководителями подрядных организаций, которые будут осуществлять строительство и капитальный ремонт данных объектов, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии колония будет поставлять пиломатериалы для стройки
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